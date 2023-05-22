https://ria.ru/20230522/dtp-1873325037.html

В Волгоградской области машина перевернулась на трассе, есть погибшие

В Волгоградской области машина перевернулась на трассе, есть погибшие - РИА Новости, 22.05.2023

В Волгоградской области машина перевернулась на трассе, есть погибшие

Три человека погибли в ДТП с участием легкового автомобиля на трассе в Волгоградской области, сообщает в понедельник пресс-служба ГУ МВД по региону в... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T09:27

2023-05-22T09:27

2023-05-22T09:27

происшествия

волгоградская область

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ВОЛГОГРАД, 22 мая - РИА Новости. Три человека погибли в ДТП с участием легкового автомобиля на трассе в Волгоградской области, сообщает в понедельник пресс-служба ГУ МВД по региону в Telegram-канале. По информации ведомства, рано утром в понедельник на трассе Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград автомобиль CHERY выехал на обочину и опрокинулся.

https://ria.ru/20230316/dtp-1858400058.html

волгоградская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, волгоградская область