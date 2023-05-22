https://ria.ru/20230522/dtp-1873325037.html
В Волгоградской области машина перевернулась на трассе, есть погибшие
В Волгоградской области машина перевернулась на трассе, есть погибшие - РИА Новости, 22.05.2023
В Волгоградской области машина перевернулась на трассе, есть погибшие
Три человека погибли в ДТП с участием легкового автомобиля на трассе в Волгоградской области, сообщает в понедельник пресс-служба ГУ МВД по региону в... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T09:27
2023-05-22T09:27
2023-05-22T09:27
происшествия
волгоградская область
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ВОЛГОГРАД, 22 мая - РИА Новости. Три человека погибли в ДТП с участием легкового автомобиля на трассе в Волгоградской области, сообщает в понедельник пресс-служба ГУ МВД по региону в Telegram-канале. По информации ведомства, рано утром в понедельник на трассе Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград автомобиль CHERY выехал на обочину и опрокинулся.
https://ria.ru/20230316/dtp-1858400058.html
волгоградская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волгоградская область
Происшествия, Волгоградская область
В Волгоградской области машина перевернулась на трассе, есть погибшие
Машина перевернулась на трассе в Волгоградской области, три человека погибли