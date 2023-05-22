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В Волгоградской области машина перевернулась на трассе, есть погибшие - РИА Новости, 22.05.2023
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09:27 22.05.2023
https://ria.ru/20230522/dtp-1873325037.html
В Волгоградской области машина перевернулась на трассе, есть погибшие
В Волгоградской области машина перевернулась на трассе, есть погибшие - РИА Новости, 22.05.2023
В Волгоградской области машина перевернулась на трассе, есть погибшие
Три человека погибли в ДТП с участием легкового автомобиля на трассе в Волгоградской области, сообщает в понедельник пресс-служба ГУ МВД по региону в... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T09:27
2023-05-22T09:27
происшествия
волгоградская область
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ВОЛГОГРАД, 22 мая - РИА Новости. Три человека погибли в ДТП с участием легкового автомобиля на трассе в Волгоградской области, сообщает в понедельник пресс-служба ГУ МВД по региону в Telegram-канале. По информации ведомства, рано утром в понедельник на трассе Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград автомобиль CHERY выехал на обочину и опрокинулся.
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происшествия, волгоградская область
Происшествия, Волгоградская область
В Волгоградской области машина перевернулась на трассе, есть погибшие

Машина перевернулась на трассе в Волгоградской области, три человека погибли

© Фото : ГУ МВД России по Волгоградской областиДТП в Быковском районе Волгоградской области
ДТП в Быковском районе Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© Фото : ГУ МВД России по Волгоградской области
ДТП в Быковском районе Волгоградской области
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 22 мая - РИА Новости. Три человека погибли в ДТП с участием легкового автомобиля на трассе в Волгоградской области, сообщает в понедельник пресс-служба ГУ МВД по региону в Telegram-канале.
По информации ведомства, рано утром в понедельник на трассе Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград автомобиль CHERY выехал на обочину и опрокинулся.
«
"В результате ДТП водитель автомашины и две женщины - 29-летние пассажирки - от полученных травм скончались на месте до приезда скорой помощи", - говорится в сообщении полиции.
На месте ДТП с участием трех легковых автомобилей на 132-м километре трассы Р-22 в городском округе Кашира - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
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ПроисшествияВолгоградская область
 
 
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