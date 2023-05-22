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В Норильске несколько человек пострадали в ДТП из-за ветра - РИА Новости, 22.05.2023
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08:14 22.05.2023 (обновлено: 09:00 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/dtp-1873315632.html
В Норильске несколько человек пострадали в ДТП из-за ветра
В Норильске несколько человек пострадали в ДТП из-за ветра - РИА Новости, 22.05.2023
В Норильске несколько человек пострадали в ДТП из-за ветра
Семь пассажиров микроавтобуса пострадали в дорожной аварии в Норильске, предположительно, причиной которой стал сильный боковой ветер, сообщает в... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T08:14
2023-05-22T09:00
происшествия
норильск
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 22 мая - РИА Новости. Семь пассажиров микроавтобуса пострадали в дорожной аварии в Норильске, предположительно, причиной которой стал сильный боковой ветер, сообщает в Telegram-канале ГУМВД по Красноярскому краю. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа полиции.
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происшествия, норильск, красноярский край
Происшествия, Норильск, Красноярский край
В Норильске несколько человек пострадали в ДТП из-за ветра

Семь пассажиров микроавтобуса пострадали в ДТП из-за сильного ветра в Норильске

© Фото : ГУМВД Красноярского краяДТП с участием микроавтобуса "Форд Транзит" в Норильске
ДТП с участием микроавтобуса Форд Транзит в Норильске - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© Фото : ГУМВД Красноярского края
ДТП с участием микроавтобуса "Форд Транзит" в Норильске
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 22 мая - РИА Новости. Семь пассажиров микроавтобуса пострадали в дорожной аварии в Норильске, предположительно, причиной которой стал сильный боковой ветер, сообщает в Telegram-канале ГУМВД по Красноярскому краю.
«
"По предварительной информации, сегодня утром микроавтобус "Форд Транзит" двигался со стороны Норильска в сторону аэропорта. Из-за бокового порыва ветра водитель не справился с управлением и съехал в правый кювет по ходу движения с последующим наездом на опору освещения. В момент дорожно-транспортного происшествия в автобусе находилось 10 пассажиров, из которых семь человек обратились за медицинской помощью, трое из них несовершеннолетние", - говорится в сообщении.
В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа полиции.
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