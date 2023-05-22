https://ria.ru/20230522/dtp-1873315632.html

В Норильске несколько человек пострадали в ДТП из-за ветра

В Норильске несколько человек пострадали в ДТП из-за ветра - РИА Новости, 22.05.2023

В Норильске несколько человек пострадали в ДТП из-за ветра

Семь пассажиров микроавтобуса пострадали в дорожной аварии в Норильске, предположительно, причиной которой стал сильный боковой ветер, сообщает в... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T08:14

2023-05-22T08:14

2023-05-22T09:00

происшествия

норильск

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 22 мая - РИА Новости. Семь пассажиров микроавтобуса пострадали в дорожной аварии в Норильске, предположительно, причиной которой стал сильный боковой ветер, сообщает в Telegram-канале ГУМВД по Красноярскому краю. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа полиции.

https://ria.ru/20230521/dtp-1873232405.html

норильск

красноярский край

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происшествия, норильск, красноярский край