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В Новосибирске проверят сообщения о массовой драке с участием мигрантов - РИА Новости, 22.05.2023
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13:38 22.05.2023
https://ria.ru/20230522/draka-1873407702.html
В Новосибирске проверят сообщения о массовой драке с участием мигрантов
В Новосибирске проверят сообщения о массовой драке с участием мигрантов - РИА Новости, 22.05.2023
В Новосибирске проверят сообщения о массовой драке с участием мигрантов
Следователи в Новосибирске организовали проверку после сообщений о массовой драке с участием мигрантов в районе улицы Хилокской, результаты доложат главе СК. РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T13:38
2023-05-22T13:38
происшествия
россия
новосибирская область
новосибирск
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
мигранты
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НОВОСИБИРСК, 22 мая – РИА Новости. Следователи в Новосибирске организовали проверку после сообщений о массовой драке с участием мигрантов в районе улицы Хилокской, результаты доложат главе СК. Ранее в паблике "Хилокский жилмассив: welcomе to ГЕТТО!" соцсети "ВКонтакте" было размещено сообщение о "массовой драке мигрантов". На видео запечатлен некий конфликт группы неизвестных людей в ночное время. "В одном из средств массовой информации опубликовано сообщение, в котором указано о массовой драке мигрантов в районе Хилокского жилмассива. По данному сообщению, следственными органами СК РФ по Новосибирской области проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Новосибирской области. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУСК России по Новосибирской области доложить о проверке изложенных в социальных медиа сведений о нарушениях общественного порядка, а также о ходе и результатах расследования ранее возбужденных уголовных дел, сообщается в телеграм-канале ведомства. В СК РФ напомнили, что ранее инициативная группа жителей жилмассива была на личном приеме у Бастрыкина сообщала о накопившихся проблемах в районе. По поручению главы СК России было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) по факту нарушения требований санитарно-эпидемиологических норм, а кроме того, на завершающей стадии находится расследование уголовного дела по статье 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). В районе улицы Хилокской (Хилокский жилмассив) расположен один из крупнейших в Новосибирске одноименный оптово-розничный рынок, где торгуют овощами и фруктами, в том числе, иностранцы.
https://ria.ru/20230519/strelba-1872818063.html
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происшествия, россия, новосибирская область, новосибирск, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), мигранты
Происшествия, Россия, Новосибирская область, Новосибирск, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Мигранты
В Новосибирске проверят сообщения о массовой драке с участием мигрантов

СК начал проверку после сообщений о массовой драке с участием мигрантов в Новосибирске

© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 22 мая – РИА Новости. Следователи в Новосибирске организовали проверку после сообщений о массовой драке с участием мигрантов в районе улицы Хилокской, результаты доложат главе СК.
Ранее в паблике "Хилокский жилмассив: welcomе to ГЕТТО!" соцсети "ВКонтакте" было размещено сообщение о "массовой драке мигрантов". На видео запечатлен некий конфликт группы неизвестных людей в ночное время.
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"В одном из средств массовой информации опубликовано сообщение, в котором указано о массовой драке мигрантов в районе Хилокского жилмассива. По данному сообщению, следственными органами СК РФ по Новосибирской области проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Новосибирской области.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУСК России по Новосибирской области доложить о проверке изложенных в социальных медиа сведений о нарушениях общественного порядка, а также о ходе и результатах расследования ранее возбужденных уголовных дел, сообщается в телеграм-канале ведомства.
В СК РФ напомнили, что ранее инициативная группа жителей жилмассива была на личном приеме у Бастрыкина сообщала о накопившихся проблемах в районе. По поручению главы СК России было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) по факту нарушения требований санитарно-эпидемиологических норм, а кроме того, на завершающей стадии находится расследование уголовного дела по статье 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).
В районе улицы Хилокской (Хилокский жилмассив) расположен один из крупнейших в Новосибирске одноименный оптово-розничный рынок, где торгуют овощами и фруктами, в том числе, иностранцы.
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ПроисшествияРоссияНовосибирская областьНовосибирскАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Мигранты
 
 
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