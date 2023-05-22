В Новосибирске проверят сообщения о массовой драке с участием мигрантов
СК начал проверку после сообщений о массовой драке с участием мигрантов в Новосибирске
© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 22 мая – РИА Новости. Следователи в Новосибирске организовали проверку после сообщений о массовой драке с участием мигрантов в районе улицы Хилокской, результаты доложат главе СК.
Ранее в паблике "Хилокский жилмассив: welcomе to ГЕТТО!" соцсети "ВКонтакте" было размещено сообщение о "массовой драке мигрантов". На видео запечатлен некий конфликт группы неизвестных людей в ночное время.
"В одном из средств массовой информации опубликовано сообщение, в котором указано о массовой драке мигрантов в районе Хилокского жилмассива. По данному сообщению, следственными органами СК РФ по Новосибирской области проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Новосибирской области.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУСК России по Новосибирской области доложить о проверке изложенных в социальных медиа сведений о нарушениях общественного порядка, а также о ходе и результатах расследования ранее возбужденных уголовных дел, сообщается в телеграм-канале ведомства.
В СК РФ напомнили, что ранее инициативная группа жителей жилмассива была на личном приеме у Бастрыкина сообщала о накопившихся проблемах в районе. По поручению главы СК России было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) по факту нарушения требований санитарно-эпидемиологических норм, а кроме того, на завершающей стадии находится расследование уголовного дела по статье 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).
В районе улицы Хилокской (Хилокский жилмассив) расположен один из крупнейших в Новосибирске одноименный оптово-розничный рынок, где торгуют овощами и фруктами, в том числе, иностранцы.