https://ria.ru/20230522/draka-1873407702.html

В Новосибирске проверят сообщения о массовой драке с участием мигрантов

В Новосибирске проверят сообщения о массовой драке с участием мигрантов - РИА Новости, 22.05.2023

В Новосибирске проверят сообщения о массовой драке с участием мигрантов

Следователи в Новосибирске организовали проверку после сообщений о массовой драке с участием мигрантов в районе улицы Хилокской, результаты доложат главе СК. РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T13:38

2023-05-22T13:38

2023-05-22T13:38

происшествия

россия

новосибирская область

новосибирск

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

мигранты

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НОВОСИБИРСК, 22 мая – РИА Новости. Следователи в Новосибирске организовали проверку после сообщений о массовой драке с участием мигрантов в районе улицы Хилокской, результаты доложат главе СК. Ранее в паблике "Хилокский жилмассив: welcomе to ГЕТТО!" соцсети "ВКонтакте" было размещено сообщение о "массовой драке мигрантов". На видео запечатлен некий конфликт группы неизвестных людей в ночное время. "В одном из средств массовой информации опубликовано сообщение, в котором указано о массовой драке мигрантов в районе Хилокского жилмассива. По данному сообщению, следственными органами СК РФ по Новосибирской области проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Новосибирской области. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУСК России по Новосибирской области доложить о проверке изложенных в социальных медиа сведений о нарушениях общественного порядка, а также о ходе и результатах расследования ранее возбужденных уголовных дел, сообщается в телеграм-канале ведомства. В СК РФ напомнили, что ранее инициативная группа жителей жилмассива была на личном приеме у Бастрыкина сообщала о накопившихся проблемах в районе. По поручению главы СК России было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) по факту нарушения требований санитарно-эпидемиологических норм, а кроме того, на завершающей стадии находится расследование уголовного дела по статье 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). В районе улицы Хилокской (Хилокский жилмассив) расположен один из крупнейших в Новосибирске одноименный оптово-розничный рынок, где торгуют овощами и фруктами, в том числе, иностранцы.

https://ria.ru/20230519/strelba-1872818063.html

https://ria.ru/20230519/novokuznetsk-1872986237.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, новосибирская область, новосибирск, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), мигранты