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Кировская область в 2023 году отремонтирует дорог на треть больше планов - РИА Новости, 22.05.2023
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Кировская область
Кировская область
 
12:41 22.05.2023
https://ria.ru/20230522/dorogi-1873389508.html
Кировская область в 2023 году отремонтирует дорог на треть больше планов
Кировская область в 2023 году отремонтирует дорог на треть больше планов - РИА Новости, 22.05.2023
Кировская область в 2023 году отремонтирует дорог на треть больше планов
Дорог на треть больше, чем планировали, отремонтируют в Кировской области по нацпроекту в 2023 году, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T12:41
2023-05-22T12:41
кировская область
кировская область
александр соколов (глава кировской области)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 мая - РИА Новости. Дорог на треть больше, чем планировали, отремонтируют в Кировской области по нацпроекту в 2023 году, сообщает пресс-служба правительства региона. Между региональным минфином и управлением федерального казначейства подписано дополнительное соглашение о предоставлении Кировской области в этом году бюджетного кредита в размере 1,5 миллиарда рублей на ремонт дорог. "Мы смогли получить опережающее финансирование в 1,5 миллиарда рублей из федерального бюджета. Эти средства нам планировали дать в 2024 году, но видя то, как Кировская область перестроила работу по дорожным ремонтам, финансирование нам выделили уже сейчас", - цитирует пресс-служба слова губернатора Кировской области Александра Соколова. Отмечается, что дорожный комитет Кировской области ведет работу по определению объектов ремонта дорог, входящих в опорную сеть. Планируется, что будет отремонтировано более 60 километров дорог. Таким образом, прирост доли региональных дорог, соответствующих нормативным требованиям, увеличится на 2,34 процента и к концу года составит более 50%. "Общий километраж дорог в этом году, который должен быть отремонтирован, составит 400 километров. Это на треть больше того, чем планировалось изначально", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20230412/kirov-1864919094.html
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кировская область, александр соколов (глава кировской области)
Кировская область, Кировская область, Александр Соколов (глава Кировской области)
Кировская область в 2023 году отремонтирует дорог на треть больше планов

В Кировской области по нацпроекту в 2023 году отремонтируют дорог на треть больше планов

© Станислав Шаклеин | Перейти в медиабанкГород Киров
Город Киров
© Станислав Шаклеин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 мая - РИА Новости. Дорог на треть больше, чем планировали, отремонтируют в Кировской области по нацпроекту в 2023 году, сообщает пресс-служба правительства региона.
Между региональным минфином и управлением федерального казначейства подписано дополнительное соглашение о предоставлении Кировской области в этом году бюджетного кредита в размере 1,5 миллиарда рублей на ремонт дорог.
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"Мы смогли получить опережающее финансирование в 1,5 миллиарда рублей из федерального бюджета. Эти средства нам планировали дать в 2024 году, но видя то, как Кировская область перестроила работу по дорожным ремонтам, финансирование нам выделили уже сейчас", - цитирует пресс-служба слова губернатора Кировской области Александра Соколова.
Отмечается, что дорожный комитет Кировской области ведет работу по определению объектов ремонта дорог, входящих в опорную сеть. Планируется, что будет отремонтировано более 60 километров дорог. Таким образом, прирост доли региональных дорог, соответствующих нормативным требованиям, увеличится на 2,34 процента и к концу года составит более 50%.
"Общий километраж дорог в этом году, который должен быть отремонтирован, составит 400 километров. Это на треть больше того, чем планировалось изначально", - подчеркивается в сообщении.
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Кировская областьКировская областьАлександр Соколов (глава Кировской области)
 
 
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