Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Представительство ДНР: украинские войска выпустили 11 натовских снарядов по Донецку
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донецку
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донецку. Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 09.55 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 10.30 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.
Куйбышевский район Донецка расположен в западной части города. Кировский район - на юго-западе Донецка, соседствует с наиболее отдаленным от центра Петровским районом.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.