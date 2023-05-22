https://ria.ru/20230522/dogovor-1873474623.html
Гарантии безопасности Украины невозможны без России, считает эксперт
Гарантии безопасности Украины невозможны без России, считает эксперт - РИА Новости, 22.05.2023
Гарантии безопасности Украины невозможны без России, считает эксперт
Договоренности о гарантиях безопасности Украины не могут не учитывать интересы России, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО Алексей Токарев,... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T18:06
2023-05-22T18:06
2023-05-22T18:12
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сша
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нато
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Договоренности о гарантиях безопасности Украины не могут не учитывать интересы России, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО Алексей Токарев, комментируя просьбу Зеленского о гарантиях безопасности для Украины "до ее вступления в НАТО". Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что участниками соглашения по безопасности для Украины могут стать США, Британия, Германия и Франция. "Нужно, чтобы такой договор учитывал интересы России, потому что расширение НАТО на восток — это угроза РФ. Имеет смысл обсуждать договоренности, когда будут конкретный проект договора. А пока это игра в сторону Украины, чтобы показать украинским элитам, что про них помнят", – сказал Токарев. Ранее Владимир Зеленский на встрече с президентом США Джо Байденом на полях саммита G7 в японской Хиросиме в минувшие выходные попросил о гарантиях безопасности для Украины "до ее вступления в НАТО". В Кремле уже отмечали, что слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на это, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Отмечается, что чиновники в ряде европейских страны, в том числе в Берлине и Париже, согласны с планом по безопасности для Киева, который будет основан на ряде двусторонних заверений.
https://ria.ru/20230522/zelenskiy-1873455201.html
https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873255321.html
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украина, россия, сша, владимир зеленский, нато, мгимо, g7, алексей токарев, джо байден
Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, НАТО, МГИМО, G7, Алексей Токарев, Джо Байден
Гарантии безопасности Украины невозможны без России, считает эксперт
Эксперт Токарев: договор о гарантиях безопасности Украины невозможен без интересов России