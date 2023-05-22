https://ria.ru/20230522/dogovor-1873474623.html

Гарантии безопасности Украины невозможны без России, считает эксперт

Гарантии безопасности Украины невозможны без России, считает эксперт - РИА Новости, 22.05.2023

Гарантии безопасности Украины невозможны без России, считает эксперт

Договоренности о гарантиях безопасности Украины не могут не учитывать интересы России, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО Алексей Токарев,... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T18:06

2023-05-22T18:06

2023-05-22T18:12

украина

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владимир зеленский

нато

мгимо

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алексей токарев

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Договоренности о гарантиях безопасности Украины не могут не учитывать интересы России, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО Алексей Токарев, комментируя просьбу Зеленского о гарантиях безопасности для Украины "до ее вступления в НАТО". Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что участниками соглашения по безопасности для Украины могут стать США, Британия, Германия и Франция. "Нужно, чтобы такой договор учитывал интересы России, потому что расширение НАТО на восток — это угроза РФ. Имеет смысл обсуждать договоренности, когда будут конкретный проект договора. А пока это игра в сторону Украины, чтобы показать украинским элитам, что про них помнят", – сказал Токарев. Ранее Владимир Зеленский на встрече с президентом США Джо Байденом на полях саммита G7 в японской Хиросиме в минувшие выходные попросил о гарантиях безопасности для Украины "до ее вступления в НАТО". В Кремле уже отмечали, что слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на это, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Отмечается, что чиновники в ряде европейских страны, в том числе в Берлине и Париже, согласны с планом по безопасности для Киева, который будет основан на ряде двусторонних заверений.

https://ria.ru/20230522/zelenskiy-1873455201.html

https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873255321.html

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украина, россия, сша, владимир зеленский, нато, мгимо, g7, алексей токарев, джо байден