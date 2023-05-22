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Пушилин назначил заместителя министра юстиции ДНР - РИА Новости, 22.05.2023
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18:23 22.05.2023
https://ria.ru/20230522/dnr-1873478463.html
Пушилин назначил заместителя министра юстиции ДНР
Пушилин назначил заместителя министра юстиции ДНР - РИА Новости, 22.05.2023
Пушилин назначил заместителя министра юстиции ДНР
Врио главы ДНР Денис Пушилин назначил заместителем министра юстиции республики Ольгу Филоненко. РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T18:23
2023-05-22T18:23
донецкая народная республика
денис пушилин
россия
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ДОНЕЦК, 22 мая - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин назначил заместителем министра юстиции республики Ольгу Филоненко. "Назначить Филоненко Ольгу Николаевну на должность заместителя министра юстиции Донецкой Народной Республики", - говорится в указе врио главы ДНР, опубликованном на его официальном сайте. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания. Ранее Филоненко занимала должность директора Департамента регистрации нормативных правовых актов министерства юстиции ДНР. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
https://ria.ru/20230522/sud-1873433641.html
https://ria.ru/20230522/artemovsk-1873327983.html
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донецкая народная республика, денис пушилин, россия
Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Россия
Пушилин назначил заместителя министра юстиции ДНР

Пушилин назначил заместителем министра юстиции ДНР Ольгу Филоненко

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 мая - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин назначил заместителем министра юстиции республики Ольгу Филоненко.
"Назначить Филоненко Ольгу Николаевну на должность заместителя министра юстиции Донецкой Народной Республики", - говорится в указе врио главы ДНР, опубликованном на его официальном сайте.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
Путин отметил важность создания органов судебной системы в новых регионах
Вчера, 15:08
Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.
Ранее Филоненко занимала должность директора Департамента регистрации нормативных правовых актов министерства юстиции ДНР.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
Разрушенный дом в центре Артёмовска - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
Пушилин рассказал об эвакуации мирного населения из Артемовска
Вчера, 09:46
 
Донецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинРоссия
 
 
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