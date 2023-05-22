https://ria.ru/20230522/dnr-1873478463.html
Пушилин назначил заместителя министра юстиции ДНР
Пушилин назначил заместителя министра юстиции ДНР - РИА Новости, 22.05.2023
Пушилин назначил заместителя министра юстиции ДНР
Врио главы ДНР Денис Пушилин назначил заместителем министра юстиции республики Ольгу Филоненко. РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T18:23
2023-05-22T18:23
2023-05-22T18:23
донецкая народная республика
денис пушилин
россия
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ДОНЕЦК, 22 мая - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин назначил заместителем министра юстиции республики Ольгу Филоненко. "Назначить Филоненко Ольгу Николаевну на должность заместителя министра юстиции Донецкой Народной Республики", - говорится в указе врио главы ДНР, опубликованном на его официальном сайте. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания. Ранее Филоненко занимала должность директора Департамента регистрации нормативных правовых актов министерства юстиции ДНР. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
https://ria.ru/20230522/sud-1873433641.html
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донецкая народная республика, денис пушилин, россия
Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Россия
Пушилин назначил заместителя министра юстиции ДНР
Пушилин назначил заместителем министра юстиции ДНР Ольгу Филоненко