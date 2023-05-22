https://ria.ru/20230522/deti-1873456481.html

Омбудсмен рассказала о создании детского общественного совета в ЛНР

Омбудсмен рассказала о создании детского общественного совета в ЛНР - РИА Новости, 22.05.2023

Омбудсмен рассказала о создании детского общественного совета в ЛНР

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале сообщила, что в Луганской Народной Республике будет создан... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T16:54

2023-05-22T16:54

2023-05-22T16:54

общество

луганская народная республика

россия

мария львова-белова

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале сообщила, что в Луганской Народной Республике будет создан детский общественный совет. Львова-Белова сообщила, что встретилась с членами Федерального детского общественного совета и региональных ДОСов. Дети представили четыре проекта, находящихся на стадии рабочих прототипов: тренинги по борьбе с травлей "А если я?"; профориентационная настольная игра "Кубопроф"; сайт "Вешалка" с афишей культурных, спортивных, образовательных и развлекательных событий Саратова; проект по социализации детей с ОВЗ "Друг с другом".

https://ria.ru/20230519/pomoschb-1873048239.html

луганская народная республика

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общество, луганская народная республика, россия, мария львова-белова