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В Челябинске зафиксировали превышение содержания сероводорода в воздухе - РИА Новости, 22.05.2023
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16:43 22.05.2023
https://ria.ru/20230522/chelyabinsk-1873454279.html
В Челябинске зафиксировали превышение содержания сероводорода в воздухе
В Челябинске зафиксировали превышение содержания сероводорода в воздухе - РИА Новости, 22.05.2023
В Челябинске зафиксировали превышение содержания сероводорода в воздухе
Превышения по диоксиду серы, взвешенным частицам и сероводороду выявили в атмосферном воздухе Челябинска в понедельник, в городе может ощущаться запах гари... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T16:43
2023-05-22T16:43
челябинск
челябинская область
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 22 мая – РИА Новости. Превышения по диоксиду серы, взвешенным частицам и сероводороду выявили в атмосферном воздухе Челябинска в понедельник, в городе может ощущаться запах гари из-за пожаров в соседних регионах, жителям рекомендовано не открывать окна и пить больше воды, сообщила пресс-служба минэкологии региона. По данным Челябинского гидрометцентра, в Челябинске действует режим неблагоприятных метеоусловий первой степени (с вечера 20 мая до вечера 25 мая), способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое. "В некоторых районах Челябинска и ряде городов области может наблюдаться дымка от пожаров в соседних регионах и ощущаться запах гари. За прошедшие сутки, по информации единой системы мониторинга качества атмосферного воздуха Челябинской области, в Челябинске были зафиксированы незначительные превышения по диоксиду серы и взвешенным частицам, а также сероводороду. Все данные о превышениях, выявленных сегодня, переданы в соответствующие надзорные органы для принятия мер дальнейшего реагирования", - говорится в сообщении. Контрольно-надзорными органами усилен контроль за деятельностью промпредприятий города и области, добавляется в сообщении. Предприятия снизили объем выбросов в атмосферный воздух на 15-20% и выполняют ряд других мероприятий, направленных на снижение негативного влияния на атмосферу в городе. Усилен контроль за работой газоочистного оборудования, добавляется в сообщении. Учитывая сегодняшнюю жаркую и безветренную погоду, минэкологии региона рекомендует предприятиям Металлургического, Калининского, Курчатовского, Тракторозаводского районов снизить дополнительно выбросы в атмосферный воздух, администрации Челябинска - усилить полив улиц. Гражданам в случае ощущения неприятного запаха рекомендовано не открывать окна и не проветривать помещения утром, употреблять больше воды, проводить влажную уборку помещений.
https://ria.ru/20230314/putin-1857866047.html
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челябинск, челябинская область, происшествия
Челябинск, Челябинская область, Происшествия
В Челябинске зафиксировали превышение содержания сероводорода в воздухе

В Челябинске зафиксировали превышение содержания диоксида серы и сероводорода в воздухе

© РИА Новости / Андрей Попов | Перейти в медиабанкГорода России. Челябинск
Города России. Челябинск - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / Андрей Попов
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ЧЕЛЯБИНСК, 22 мая – РИА Новости. Превышения по диоксиду серы, взвешенным частицам и сероводороду выявили в атмосферном воздухе Челябинска в понедельник, в городе может ощущаться запах гари из-за пожаров в соседних регионах, жителям рекомендовано не открывать окна и пить больше воды, сообщила пресс-служба минэкологии региона.
По данным Челябинского гидрометцентра, в Челябинске действует режим неблагоприятных метеоусловий первой степени (с вечера 20 мая до вечера 25 мая), способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое.
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"В некоторых районах Челябинска и ряде городов области может наблюдаться дымка от пожаров в соседних регионах и ощущаться запах гари. За прошедшие сутки, по информации единой системы мониторинга качества атмосферного воздуха Челябинской области, в Челябинске были зафиксированы незначительные превышения по диоксиду серы и взвешенным частицам, а также сероводороду. Все данные о превышениях, выявленных сегодня, переданы в соответствующие надзорные органы для принятия мер дальнейшего реагирования", - говорится в сообщении.
Контрольно-надзорными органами усилен контроль за деятельностью промпредприятий города и области, добавляется в сообщении.
Предприятия снизили объем выбросов в атмосферный воздух на 15-20% и выполняют ряд других мероприятий, направленных на снижение негативного влияния на атмосферу в городе. Усилен контроль за работой газоочистного оборудования, добавляется в сообщении.
Учитывая сегодняшнюю жаркую и безветренную погоду, минэкологии региона рекомендует предприятиям Металлургического, Калининского, Курчатовского, Тракторозаводского районов снизить дополнительно выбросы в атмосферный воздух, администрации Челябинска - усилить полив улиц. Гражданам в случае ощущения неприятного запаха рекомендовано не открывать окна и не проветривать помещения утром, употреблять больше воды, проводить влажную уборку помещений.
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