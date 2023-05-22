https://ria.ru/20230522/brechalov-1873472766.html
Бречалов вручил 12 семьям из Удмуртии знаки отличия "Родительская слава"
Бречалов вручил 12 семьям из Удмуртии знаки отличия "Родительская слава" - РИА Новости, 22.05.2023
Бречалов вручил 12 семьям из Удмуртии знаки отличия "Родительская слава"
Глава Удмуртии Александр Бречалов вручил 12 многодетным семьям из региона знаки отличия "Родительская слава", сообщили в пресс-службе руководителя республики. РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T17:56
2023-05-22T17:56
2023-05-22T17:56
удмуртская республика
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УФА, 22 мая - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов вручил 12 многодетным семьям из региона знаки отличия "Родительская слава", сообщили в пресс-службе руководителя республики. Торжественная церемония награждения прошла в Ижевске, глава региона вручил государственные награды 12 многодетным семьям и поблагодарил их за отличное воспитание детей, информирует пресс-служба. "Мы много говорим, что семья - это главная ценность. Когда встречаешься с семьями, в которых 5, 7, 11 детей, это взывает не просто уважение. Возникает чувство восхищения от того, что и дети растут замечательные, и родители сохраняют любовь и взаимопонимание. Наша задача - ежегодно улучшать качество жизни", - приводятся слова Бречалова. Глава Удмуртии на церемонии награждения рассказал, как в регионе строят детские сады, открывают "Точки роста" в школах. "После переоборудования наши модельные библиотеки становятся не просто книгохранилищем, а местом притяжения. Семьи, которые хотят открыть свое дело, могут заключать социальный контракт или участвовать в республиканских грантовых конкурсах на создание ферм. Все, что мы делаем в рамках инициированных президентом нацпроектов и других программ, всё это мы делаем для вас", - отметил Бречалов. Руководитель Удмуртии в своем телеграм-канале рассказал об одной семье награжденных – семье Николая и Валентины Плотниковых. "Супруги вместе уже 37 лет, в любви и уважении друг к другу воспитали четырех дочерей и сына, создали крепкое крестьянско-фермерское хозяйство. Дети пошли по стопам родителей - четверо трудятся на семейном предприятии. Результат такой командной работы - КФХ Плотниковых в прошлом году признано лучшей семейной фермой в нашей республике", - написал он. Бречалов отметил, что Плотниковы частые спонсор разных мероприятий, социальных проектов, а с началом спецоперации семья присоединилась к сбору гуманитарной помощи для бойцов и жителей Донбасса. В пресс-службе главы региона уточнили, что знаком "Родительская слава" награждаются родители, состоящие в зарегистрированном браке, достойно воспитавшие пять и более детей, и одинокие отцы, воспитавшие троих и более детей. Знак отличия "Родительская слава" в Удмуртской Республике был учрежден в 2013 году. За это время награды удостоены 175 семейных пар и 25 одиноких отцов.
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ижевск, донбасс, удмуртская республика (удмуртия), александр бречалов
Удмуртская Республика, Ижевск, Донбасс, Удмуртская Республика (Удмуртия), Александр Бречалов
Бречалов вручил 12 семьям из Удмуртии знаки отличия "Родительская слава"
Глава Удмуртии Бречалов вручил 12 семьям знаки отличия "Родительская слава"
УФА, 22 мая - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов вручил 12 многодетным семьям из региона знаки отличия "Родительская слава", сообщили в пресс-службе руководителя республики.
Торжественная церемония награждения прошла в Ижевске
, глава региона вручил государственные награды 12 многодетным семьям и поблагодарил их за отличное воспитание детей, информирует пресс-служба.
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"Мы много говорим, что семья - это главная ценность. Когда встречаешься с семьями, в которых 5, 7, 11 детей, это взывает не просто уважение. Возникает чувство восхищения от того, что и дети растут замечательные, и родители сохраняют любовь и взаимопонимание. Наша задача - ежегодно улучшать качество жизни", - приводятся слова Бречалова.
Глава Удмуртии на церемонии награждения рассказал, как в регионе строят детские сады, открывают "Точки роста" в школах. "После переоборудования наши модельные библиотеки становятся не просто книгохранилищем, а местом притяжения. Семьи, которые хотят открыть свое дело, могут заключать социальный контракт или участвовать в республиканских грантовых конкурсах на создание ферм. Все, что мы делаем в рамках инициированных президентом нацпроектов и других программ, всё это мы делаем для вас", - отметил Бречалов.
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Руководитель Удмуртии в своем телеграм-канале рассказал об одной семье награжденных – семье Николая и Валентины Плотниковых. "Супруги вместе уже 37 лет, в любви и уважении друг к другу воспитали четырех дочерей и сына, создали крепкое крестьянско-фермерское хозяйство. Дети пошли по стопам родителей - четверо трудятся на семейном предприятии. Результат такой командной работы - КФХ Плотниковых в прошлом году признано лучшей семейной фермой в нашей республике", - написал он.
Бречалов отметил, что Плотниковы частые спонсор разных мероприятий, социальных проектов, а с началом спецоперации семья присоединилась к сбору гуманитарной помощи для бойцов и жителей Донбасса
.
В пресс-службе главы региона уточнили, что знаком "Родительская слава" награждаются родители, состоящие в зарегистрированном браке, достойно воспитавшие пять и более детей, и одинокие отцы, воспитавшие троих и более детей. Знак отличия "Родительская слава" в Удмуртской Республике
был учрежден в 2013 году. За это время награды удостоены 175 семейных пар и 25 одиноких отцов.
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