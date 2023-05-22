Рейтинг@Mail.ru
Бречалов вручил 12 семьям из Удмуртии знаки отличия "Родительская слава" - РИА Новости, 22.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Для тега Удмуртская республика - РИА Новости, 1920, 31.10.2019
Удмуртская Республика
 
17:56 22.05.2023
https://ria.ru/20230522/brechalov-1873472766.html
Бречалов вручил 12 семьям из Удмуртии знаки отличия "Родительская слава"
Бречалов вручил 12 семьям из Удмуртии знаки отличия "Родительская слава" - РИА Новости, 22.05.2023
Бречалов вручил 12 семьям из Удмуртии знаки отличия "Родительская слава"
Глава Удмуртии Александр Бречалов вручил 12 многодетным семьям из региона знаки отличия "Родительская слава", сообщили в пресс-службе руководителя республики. РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T17:56
2023-05-22T17:56
удмуртская республика
ижевск
донбасс
удмуртская республика (удмуртия)
александр бречалов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585178045_0:290:2778:1852_1920x0_80_0_0_479ea2bc562199a4062c86e3c2bd8b9d.jpg
УФА, 22 мая - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов вручил 12 многодетным семьям из региона знаки отличия "Родительская слава", сообщили в пресс-службе руководителя республики. Торжественная церемония награждения прошла в Ижевске, глава региона вручил государственные награды 12 многодетным семьям и поблагодарил их за отличное воспитание детей, информирует пресс-служба. "Мы много говорим, что семья - это главная ценность. Когда встречаешься с семьями, в которых 5, 7, 11 детей, это взывает не просто уважение. Возникает чувство восхищения от того, что и дети растут замечательные, и родители сохраняют любовь и взаимопонимание. Наша задача - ежегодно улучшать качество жизни", - приводятся слова Бречалова. Глава Удмуртии на церемонии награждения рассказал, как в регионе строят детские сады, открывают "Точки роста" в школах. "После переоборудования наши модельные библиотеки становятся не просто книгохранилищем, а местом притяжения. Семьи, которые хотят открыть свое дело, могут заключать социальный контракт или участвовать в республиканских грантовых конкурсах на создание ферм. Все, что мы делаем в рамках инициированных президентом нацпроектов и других программ, всё это мы делаем для вас", - отметил Бречалов. Руководитель Удмуртии в своем телеграм-канале рассказал об одной семье награжденных – семье Николая и Валентины Плотниковых. "Супруги вместе уже 37 лет, в любви и уважении друг к другу воспитали четырех дочерей и сына, создали крепкое крестьянско-фермерское хозяйство. Дети пошли по стопам родителей - четверо трудятся на семейном предприятии. Результат такой командной работы - КФХ Плотниковых в прошлом году признано лучшей семейной фермой в нашей республике", - написал он. Бречалов отметил, что Плотниковы частые спонсор разных мероприятий, социальных проектов, а с началом спецоперации семья присоединилась к сбору гуманитарной помощи для бойцов и жителей Донбасса. В пресс-службе главы региона уточнили, что знаком "Родительская слава" награждаются родители, состоящие в зарегистрированном браке, достойно воспитавшие пять и более детей, и одинокие отцы, воспитавшие троих и более детей. Знак отличия "Родительская слава" в Удмуртской Республике был учрежден в 2013 году. За это время награды удостоены 175 семейных пар и 25 одиноких отцов.
https://ria.ru/20230519/telyatniki-1872912468.html
https://ria.ru/20230417/pozhary-1865881342.html
https://ria.ru/20230518/fond-1872645812.html
ижевск
донбасс
удмуртская республика (удмуртия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585178045_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a9625455cb728b1dbf00c8881086ac67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ижевск, донбасс, удмуртская республика (удмуртия), александр бречалов
Удмуртская Республика, Ижевск, Донбасс, Удмуртская Республика (Удмуртия), Александр Бречалов
Бречалов вручил 12 семьям из Удмуртии знаки отличия "Родительская слава"

Глава Удмуртии Бречалов вручил 12 семьям знаки отличия "Родительская слава"

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГлава Удмуртской Республики Александр Бречалов
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов . Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 22 мая - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов вручил 12 многодетным семьям из региона знаки отличия "Родительская слава", сообщили в пресс-службе руководителя республики.
Торжественная церемония награждения прошла в Ижевске, глава региона вручил государственные награды 12 многодетным семьям и поблагодарил их за отличное воспитание детей, информирует пресс-служба.
Телята на ферме - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
Удмуртия будет субсидировать роботизированные телятники
19 мая, 13:42
"Мы много говорим, что семья - это главная ценность. Когда встречаешься с семьями, в которых 5, 7, 11 детей, это взывает не просто уважение. Возникает чувство восхищения от того, что и дети растут замечательные, и родители сохраняют любовь и взаимопонимание. Наша задача - ежегодно улучшать качество жизни", - приводятся слова Бречалова.
Глава Удмуртии на церемонии награждения рассказал, как в регионе строят детские сады, открывают "Точки роста" в школах. "После переоборудования наши модельные библиотеки становятся не просто книгохранилищем, а местом притяжения. Семьи, которые хотят открыть свое дело, могут заключать социальный контракт или участвовать в республиканских грантовых конкурсах на создание ферм. Все, что мы делаем в рамках инициированных президентом нацпроектов и других программ, всё это мы делаем для вас", - отметил Бречалов.
Лесные пожары - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
Бречалов дал поручения по борьбе с природными пожарами в Удмуртии
17 апреля, 17:52
Руководитель Удмуртии в своем телеграм-канале рассказал об одной семье награжденных – семье Николая и Валентины Плотниковых. "Супруги вместе уже 37 лет, в любви и уважении друг к другу воспитали четырех дочерей и сына, создали крепкое крестьянско-фермерское хозяйство. Дети пошли по стопам родителей - четверо трудятся на семейном предприятии. Результат такой командной работы - КФХ Плотниковых в прошлом году признано лучшей семейной фермой в нашей республике", - написал он.
Бречалов отметил, что Плотниковы частые спонсор разных мероприятий, социальных проектов, а с началом спецоперации семья присоединилась к сбору гуманитарной помощи для бойцов и жителей Донбасса.
В пресс-службе главы региона уточнили, что знаком "Родительская слава" награждаются родители, состоящие в зарегистрированном браке, достойно воспитавшие пять и более детей, и одинокие отцы, воспитавшие троих и более детей. Знак отличия "Родительская слава" в Удмуртской Республике был учрежден в 2013 году. За это время награды удостоены 175 семейных пар и 25 одиноких отцов.
Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
Бречалов рассказал о подготовке к открытию фонда "Защитники Отечества"
18 мая, 14:51
 
Удмуртская РеспубликаИжевскДонбассУдмуртская Республика (Удмуртия)Александр Бречалов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала