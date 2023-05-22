https://ria.ru/20230522/brechalov-1873472766.html

Бречалов вручил 12 семьям из Удмуртии знаки отличия "Родительская слава"

Бречалов вручил 12 семьям из Удмуртии знаки отличия "Родительская слава" - РИА Новости, 22.05.2023

Бречалов вручил 12 семьям из Удмуртии знаки отличия "Родительская слава"

Глава Удмуртии Александр Бречалов вручил 12 многодетным семьям из региона знаки отличия "Родительская слава", сообщили в пресс-службе руководителя республики. РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T17:56

2023-05-22T17:56

2023-05-22T17:56

удмуртская республика

ижевск

донбасс

удмуртская республика (удмуртия)

александр бречалов

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УФА, 22 мая - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов вручил 12 многодетным семьям из региона знаки отличия "Родительская слава", сообщили в пресс-службе руководителя республики. Торжественная церемония награждения прошла в Ижевске, глава региона вручил государственные награды 12 многодетным семьям и поблагодарил их за отличное воспитание детей, информирует пресс-служба. "Мы много говорим, что семья - это главная ценность. Когда встречаешься с семьями, в которых 5, 7, 11 детей, это взывает не просто уважение. Возникает чувство восхищения от того, что и дети растут замечательные, и родители сохраняют любовь и взаимопонимание. Наша задача - ежегодно улучшать качество жизни", - приводятся слова Бречалова. Глава Удмуртии на церемонии награждения рассказал, как в регионе строят детские сады, открывают "Точки роста" в школах. "После переоборудования наши модельные библиотеки становятся не просто книгохранилищем, а местом притяжения. Семьи, которые хотят открыть свое дело, могут заключать социальный контракт или участвовать в республиканских грантовых конкурсах на создание ферм. Все, что мы делаем в рамках инициированных президентом нацпроектов и других программ, всё это мы делаем для вас", - отметил Бречалов. Руководитель Удмуртии в своем телеграм-канале рассказал об одной семье награжденных – семье Николая и Валентины Плотниковых. "Супруги вместе уже 37 лет, в любви и уважении друг к другу воспитали четырех дочерей и сына, создали крепкое крестьянско-фермерское хозяйство. Дети пошли по стопам родителей - четверо трудятся на семейном предприятии. Результат такой командной работы - КФХ Плотниковых в прошлом году признано лучшей семейной фермой в нашей республике", - написал он. Бречалов отметил, что Плотниковы частые спонсор разных мероприятий, социальных проектов, а с началом спецоперации семья присоединилась к сбору гуманитарной помощи для бойцов и жителей Донбасса. В пресс-службе главы региона уточнили, что знаком "Родительская слава" награждаются родители, состоящие в зарегистрированном браке, достойно воспитавшие пять и более детей, и одинокие отцы, воспитавшие троих и более детей. Знак отличия "Родительская слава" в Удмуртской Республике был учрежден в 2013 году. За это время награды удостоены 175 семейных пар и 25 одиноких отцов.

https://ria.ru/20230519/telyatniki-1872912468.html

https://ria.ru/20230417/pozhary-1865881342.html

https://ria.ru/20230518/fond-1872645812.html

ижевск

донбасс

удмуртская республика (удмуртия)

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ижевск, донбасс, удмуртская республика (удмуртия), александр бречалов