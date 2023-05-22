https://ria.ru/20230522/blinovskaya-1873421409.html

Суд признал законным домашний арест блогера Блиновской

Суд признал законным домашний арест блогера Блиновской - РИА Новости, 22.05.2023

Суд признал законным домашний арест блогера Блиновской

Мосгорсуд в понедельник признал законным избрание меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении блогера Елены Блиновской по делу об уклонении от уплаты... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T14:22

2023-05-22T14:22

2023-05-22T14:22

происшествия

москва

елена блиновская

московский городской суд

следственный комитет россии (ск рф)

налоги

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник признал законным избрание меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении блогера Елены Блиновской по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Блиновская решила не участвовать в слушании, заранее представив в суд соответствующее заявление, её интересы представлял защитник Никита Морозов. Адвокат просил Мосгорсуд отменить постановление нижестоящей инстанции и избрать более мягкую меру пресечения – запрет определенных действий. По мнению Морозова, доводы следствия о том, что Блиновская может скрыться от следствия, продолжить заниматься преступной деятельностью и повлиять на показания свидетелей не были подкреплены какими-либо доказательствами. Прокурор в свою очередь просила признать постановление Пресненского суда законным и обоснованным. Пресненский суд Москвы в конце апреля отправил Блиновскую под домашний арест в ее подмосковный коттедж до конца июня. Согласно материалам дела, фигурантка добровольно перечислила налоговый платеж, однако его сумма неизвестна. По данным СК, Блиновская получала большой доход от реализации учебных курсов и тренинг-марафонов, не желая "переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ". Кроме того, она привлекла к реализации преступной схемы неустановленных лиц. Прокуратура отмечала, что незаконно полученные 43 миллиона рублей Блиновская легализовала, оплатив автомобиль мужа, закупив оборудование для фирм супруга и сестры, работу некоего музыкального исполнителя и праздничное мероприятие в августе 2021 года. Позднее фигурантом дела стал и супруг блогера – Алексей Блиновский. Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, мужчине нельзя пользоваться связью и интернетом, однако в передвижениях его не ограничили.

https://ria.ru/20230516/blogery-1871959954.html

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Владимир Лаврентьев

происшествия, москва, елена блиновская, московский городской суд, следственный комитет россии (ск рф), налоги, интернет, блогер, россия