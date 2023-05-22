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Суд признал законным домашний арест блогера Блиновской - РИА Новости, 22.05.2023
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14:22 22.05.2023
https://ria.ru/20230522/blinovskaya-1873421409.html
Суд признал законным домашний арест блогера Блиновской
Суд признал законным домашний арест блогера Блиновской - РИА Новости, 22.05.2023
Суд признал законным домашний арест блогера Блиновской
Мосгорсуд в понедельник признал законным избрание меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении блогера Елены Блиновской по делу об уклонении от уплаты... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T14:22
2023-05-22T14:22
происшествия
москва
елена блиновская
московский городской суд
следственный комитет россии (ск рф)
налоги
интернет
блогер
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник признал законным избрание меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении блогера Елены Блиновской по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Блиновская решила не участвовать в слушании, заранее представив в суд соответствующее заявление, её интересы представлял защитник Никита Морозов. Адвокат просил Мосгорсуд отменить постановление нижестоящей инстанции и избрать более мягкую меру пресечения – запрет определенных действий. По мнению Морозова, доводы следствия о том, что Блиновская может скрыться от следствия, продолжить заниматься преступной деятельностью и повлиять на показания свидетелей не были подкреплены какими-либо доказательствами. Прокурор в свою очередь просила признать постановление Пресненского суда законным и обоснованным. Пресненский суд Москвы в конце апреля отправил Блиновскую под домашний арест в ее подмосковный коттедж до конца июня. Согласно материалам дела, фигурантка добровольно перечислила налоговый платеж, однако его сумма неизвестна. По данным СК, Блиновская получала большой доход от реализации учебных курсов и тренинг-марафонов, не желая "переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ". Кроме того, она привлекла к реализации преступной схемы неустановленных лиц. Прокуратура отмечала, что незаконно полученные 43 миллиона рублей Блиновская легализовала, оплатив автомобиль мужа, закупив оборудование для фирм супруга и сестры, работу некоего музыкального исполнителя и праздничное мероприятие в августе 2021 года. Позднее фигурантом дела стал и супруг блогера – Алексей Блиновский. Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, мужчине нельзя пользоваться связью и интернетом, однако в передвижениях его не ограничили.
https://ria.ru/20230516/blogery-1871959954.html
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происшествия, москва, елена блиновская, московский городской суд, следственный комитет россии (ск рф), налоги, интернет, блогер, россия
Происшествия, Москва, Елена Блиновская, Московский городской суд, Следственный комитет России (СК РФ), Налоги, Интернет, Блогер, Россия
Суд признал законным домашний арест блогера Блиновской

Мосгорсуд признал законным домашний арест блогера Блиновской по делу о неуплате налогов

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкБлогер Елена Блиновская
Блогер Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Блогер Елена Блиновская. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник признал законным избрание меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении блогера Елены Блиновской по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
«
“Постановление Пресненского суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения”, - огласила решение судья.
Блиновская решила не участвовать в слушании, заранее представив в суд соответствующее заявление, её интересы представлял защитник Никита Морозов. Адвокат просил Мосгорсуд отменить постановление нижестоящей инстанции и избрать более мягкую меру пресечения – запрет определенных действий.
По мнению Морозова, доводы следствия о том, что Блиновская может скрыться от следствия, продолжить заниматься преступной деятельностью и повлиять на показания свидетелей не были подкреплены какими-либо доказательствами. Прокурор в свою очередь просила признать постановление Пресненского суда законным и обоснованным.
Пресненский суд Москвы в конце апреля отправил Блиновскую под домашний арест в ее подмосковный коттедж до конца июня. Согласно материалам дела, фигурантка добровольно перечислила налоговый платеж, однако его сумма неизвестна.
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По данным СК, Блиновская получала большой доход от реализации учебных курсов и тренинг-марафонов, не желая "переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ". Кроме того, она привлекла к реализации преступной схемы неустановленных лиц.
Прокуратура отмечала, что незаконно полученные 43 миллиона рублей Блиновская легализовала, оплатив автомобиль мужа, закупив оборудование для фирм супруга и сестры, работу некоего музыкального исполнителя и праздничное мероприятие в августе 2021 года.
Позднее фигурантом дела стал и супруг блогера – Алексей Блиновский. Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, мужчине нельзя пользоваться связью и интернетом, однако в передвижениях его не ограничили.
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