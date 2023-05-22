https://ria.ru/20230522/blinovskaya-1873418523.html
Блиновская не приехала в суд на рассмотрение жалобы на домашний арест
Блиновская не приехала в суд на рассмотрение жалобы на домашний арест - РИА Новости, 22.05.2023
Блиновская не приехала в суд на рассмотрение жалобы на домашний арест
Блогер Елена Блиновская не стала принимать участие в рассмотрении жалобы на избрание ей домашнего ареста по делу об уклонении от уплаты налогов и легализации... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T14:15
2023-05-22T14:15
2023-05-22T14:18
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елена блиновская
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шоубиз
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Блогер Елена Блиновская не стала принимать участие в рассмотрении жалобы на избрание ей домашнего ареста по делу об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда. В суд явился только её защитник, он заявил журналистам, что Блиновская решила не посещать сегодня заседание – закон это позволяет. Пресненский суд Москвы ранее отправил Блиновскую под домашний арест в ее подмосковный коттедж до конца июня. Согласно материалам дела, фигурантка добровольно перечислила налоговый платеж, однако его сумма неизвестна. По данным СК, Блиновская получала большой доход от реализации учебных курсов и тренинг-марафонов, не желая "переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ". Кроме того, она привлекла к реализации преступной схемы неустановленных лиц. Прокуратура отмечала, что незаконно полученные 43 миллиона рублей Блиновская легализовала, оплатив автомобиль мужа, закупив оборудование для фирм супруга и сестры, работу музыкального артиста и праздничное мероприятие в августе 2021 года. Позднее фигурантом дела стал и супруг блогера – Алексей Блиновский. Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, мужчине нельзя пользоваться связью и интернетом, однако в передвижениях его не ограничили.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, елена блиновская, московский городской суд, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Елена Блиновская, Московский городской суд, Следственный комитет России (СК РФ), Шоубиз
Блиновская не приехала в суд на рассмотрение жалобы на домашний арест
Блогер Блиновская не приехала в суд на рассмотрение жалобы на домашний арест
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Блогер Елена Блиновская не стала принимать участие в рассмотрении жалобы на избрание ей домашнего ареста по делу об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.
В суд явился только её защитник, он заявил журналистам, что Блиновская решила не посещать сегодня заседание – закон это позволяет.
Пресненский суд Москвы
ранее отправил Блиновскую под домашний арест в ее подмосковный коттедж до конца июня. Согласно материалам дела, фигурантка добровольно перечислила налоговый платеж, однако его сумма неизвестна.
По данным СК
, Блиновская получала большой доход от реализации учебных курсов и тренинг-марафонов, не желая "переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ". Кроме того, она привлекла к реализации преступной схемы неустановленных лиц.
Прокуратура отмечала, что незаконно полученные 43 миллиона рублей Блиновская легализовала, оплатив автомобиль мужа, закупив оборудование для фирм супруга и сестры, работу музыкального артиста и праздничное мероприятие в августе 2021 года.
Позднее фигурантом дела стал и супруг блогера – Алексей Блиновский. Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, мужчине нельзя пользоваться связью и интернетом, однако в передвижениях его не ограничили.
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