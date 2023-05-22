https://ria.ru/20230522/blagoustroystvo-1873432684.html

Более 560 тысяч жителей Челябинской области выбрали объекты благоустройства

Более 560 тысяч жителей Челябинской области выбрали объекты благоустройства - РИА Новости, 22.05.2023

Более 560 тысяч жителей Челябинской области выбрали объекты благоустройства

Более 560 тысяч жителей Челябинской области уже проголосовали за объекты благоустройства в рамках стартовавшего третьего всероссийского онлайн-голосования по... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T15:04

2023-05-22T15:04

2023-05-22T15:04

челябинская область

челябинская область

калининский район

октябрьский

алексей текслер

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ЧЕЛЯБИНСК, 22 мая – РИА Новости. Более 560 тысяч жителей Челябинской области уже проголосовали за объекты благоустройства в рамках стартовавшего третьего всероссийского онлайн-голосования по обновлению городской среды, сообщил в понедельник губернатор региона Алексей Текслер. Как отметил Текслер, несколько лет в Челябинской области, как и по всей стране, работает программа "Формирование комфортной городской среды" - за это время в регионе появились современные объекты благоустройства, в том числе скверы и парки, пешеходные пространства и набережные, а в ряде территорий новые места отдыха и прогулок появились впервые за десятилетия. "В этом году голосование идет очень активно. Уже больше 566 тысяч жителей области проголосовали за конкретные проекты. Но важно мнение каждого. Выбрать понравившийся проект и отдать свой голос можно здесь. Голосование завершится 31 мая", - написал глава региона в своем Telegram-канале. По его словам, важно то, что приоритеты в благоустройстве территорий определяют сами жители, голосуя за конкретные проекты, этот подход работает. "Общаясь с людьми во время поездок в муниципалитеты, часто обсуждаем благоустройство. Когда горожане и сельчане участвуют в выборе объектов, всегда возникает чувство сопричастности к общему делу. А когда видят результат, то и гордость за малую родину", - пояснил он. Глава региона добавил, что у строителей сейчас наступила горячая пора. "Поставил задачу завершить работы по уже выбранным объектам благоустройства до сентября, чтобы жители смогли своевременно оценить результаты", - отметил он. Заместитель губернатора региона Ирина Гехт добавила, что проголосовала за благоустройство парка культуры и отдыха Калининского района. "Рядом проживает множество семей и, уверена, они хотели бы, чтобы эта территория стала более современной, уютной и интересной для взрослых и детей", - написала она в своем Telegram-канале. Гехт выразила уверенность, что у жителей региона появились любимые места на карте в области, где можно отдыхать, вдохновляться, проводить время с близкими. "И таких мест будет больше. Напомню, что до конца мая вы можете принять участие в рейтинговом голосовании по отбору общественных территорий и дизайн-проектов благоустройства. Сделать свой выбор можно через "Госуслуги" или с помощью волонтеров. Кстати, особо выделю муниципалитеты, которые голосуют активнее других: это Агаповский, Чебаркульский, Кунашакский, Каслинский, Увельский, Катав-Ивановский, Нязепетровский, Октябрьский, среди городских округов – Усть-Катав и Южноуральск. Времени осталось немного: подключайтесь к голосованию, вместе сделаем наши города более комфортными", - добавила она. По словам жительницы Челябинска Татьяны Комиссаровой, она уже проголосовала за территорию, которую хотела бы видеть благоустроенной в Курчатовском районе и где она проживает много лет. "На голосование вынесено четыре общественных территории для благоустройства. Я голосую за благоустройство входной группы сквера по улице Молодогвардейцев. Уже много лет там не работает фонтан, частично разрушены дорожки. Это место давно нуждается в обновлении – это сердце, притяжение нашего района, где всегда гуляют мамочки с маленькими детьми, а подростки катаются на роликах или самокатах. Очень надеюсь, что эта территория наберет наибольшее количество голосов и ее благоустроят в 2024 году", - сказала она.

https://ria.ru/20230518/avtodorogi-1872556420.html

https://ria.ru/20230511/prazdnik-1871065152.html

https://ria.ru/20230519/blagoustroystvo-1872980705.html

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челябинская область, калининский район, октябрьский, алексей текслер, россия