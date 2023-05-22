https://ria.ru/20230522/biznes-1873350780.html

Правительство расширило механизм "Фабрика проектного финансирования"

Правительство расширило механизм "Фабрика проектного финансирования" - РИА Новости, 22.05.2023

Правительство расширило механизм "Фабрика проектного финансирования"

Правительство продолжает формировать комфортные условия для развития российского бизнеса и расширяет механизм "Фабрика проектного финансирования", сообщил на... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T10:56

2023-05-22T10:56

2023-05-22T10:56

экономика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Правительство продолжает формировать комфортные условия для развития российского бизнеса и расширяет механизм "Фабрика проектного финансирования", сообщил на совещании премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, до конца следующего года будет продлена возможность инвесторам вкладывать в одобренные проекты меньше собственных средств. За счет вложений "ВЭБ.РФ" и банков будут созданы фонды акционерного капитала, которые смогут предоставлять на инвестпроекты недостающие финансы – от 5 до 10% их стоимости. У инвесторов также появится возможность заменять кредитное финансирование "ВЭБ.РФ" на предоставление поручительств от госкорпорации. Смягчены требования и к заемщикам - теперь предприниматели смогут реализовывать проекты на базе уже действующих предприятий без образования дополнительных юридических лиц. Он отметил, что в рамках "Фабрики проектного финансирования" с участием института развития "ВЭБ.РФ" сегодня реализуется 25 инвестпроектов в приоритетных отраслях экономики более чем на 1,5 триллионов рублей, одобрено еще 8 проектов на сумму порядка 400 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20230520/promyshlennost-1873089765.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

экономика, россия, михаил мишустин