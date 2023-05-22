https://ria.ru/20230522/biznes-1873350780.html
Правительство расширило механизм "Фабрика проектного финансирования"
Правительство расширило механизм "Фабрика проектного финансирования" - РИА Новости, 22.05.2023
Правительство расширило механизм "Фабрика проектного финансирования"
Правительство продолжает формировать комфортные условия для развития российского бизнеса и расширяет механизм "Фабрика проектного финансирования", сообщил на... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T10:56
2023-05-22T10:56
2023-05-22T10:56
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Правительство продолжает формировать комфортные условия для развития российского бизнеса и расширяет механизм "Фабрика проектного финансирования", сообщил на совещании премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, до конца следующего года будет продлена возможность инвесторам вкладывать в одобренные проекты меньше собственных средств. За счет вложений "ВЭБ.РФ" и банков будут созданы фонды акционерного капитала, которые смогут предоставлять на инвестпроекты недостающие финансы – от 5 до 10% их стоимости. У инвесторов также появится возможность заменять кредитное финансирование "ВЭБ.РФ" на предоставление поручительств от госкорпорации. Смягчены требования и к заемщикам - теперь предприниматели смогут реализовывать проекты на базе уже действующих предприятий без образования дополнительных юридических лиц. Он отметил, что в рамках "Фабрики проектного финансирования" с участием института развития "ВЭБ.РФ" сегодня реализуется 25 инвестпроектов в приоритетных отраслях экономики более чем на 1,5 триллионов рублей, одобрено еще 8 проектов на сумму порядка 400 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20230520/promyshlennost-1873089765.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Правительство расширило механизм "Фабрика проектного финансирования"
Премьер Мишустин: правительство расширило механизм "Фабрика проектного финансирования"
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости.
Правительство продолжает формировать комфортные условия для развития российского бизнеса и расширяет механизм "Фабрика проектного финансирования", сообщил на совещании
премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«
"Правительство продолжает формировать комфортные условия для развития предпринимательской инициативы и ведения бизнеса, распределять риски между инвесторами и государством, для чего донастраиваем меры поддержки компаний. Одна из них называется "Фабрика проектного финансирования"... Подписано постановление, которое расширяет возможности этого механизма", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
По его словам, до конца следующего года будет продлена возможность инвесторам вкладывать в одобренные проекты меньше собственных средств. За счет вложений "ВЭБ.РФ" и банков будут созданы фонды акционерного капитала, которые смогут предоставлять на инвестпроекты недостающие финансы – от 5 до 10% их стоимости.
У инвесторов также появится возможность заменять кредитное финансирование "ВЭБ.РФ" на предоставление поручительств от госкорпорации. Смягчены требования и к заемщикам - теперь предприниматели смогут реализовывать проекты на базе уже действующих предприятий без образования дополнительных юридических лиц.
«
"Рассчитываем, что все эти меры повысят доступность проектного финансирования, увеличат объемы кредитования организаций, создающих перспективные производства", – добавил премьер.
Он отметил, что в рамках "Фабрики проектного финансирования" с участием института развития "ВЭБ.РФ" сегодня реализуется 25 инвестпроектов в приоритетных отраслях экономики более чем на 1,5 триллионов рублей, одобрено еще 8 проектов на сумму порядка 400 миллиардов рублей.
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