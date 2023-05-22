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МО заняла третье место среди регионов по самому низкому уровню безработицы - РИА Новости, 22.05.2023
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Новости Подмосковья
 
20:30 22.05.2023
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МО заняла третье место среди регионов по самому низкому уровню безработицы
МО заняла третье место среди регионов по самому низкому уровню безработицы - РИА Новости, 22.05.2023
МО заняла третье место среди регионов по самому низкому уровню безработицы
Московская область стала третьей среди регионов России и второй в ЦФО по самому низкому уровню безработицы. Он снизился на 0,08% с начала года и сейчас... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T20:30
2023-05-22T20:30
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Московская область стала третьей среди регионов России и второй в ЦФО по самому низкому уровню безработицы. Он снизился на 0,08% с начала года и сейчас составляет 0,35%. Об этом сообщил телеканал "360".В минсоцразвития области отметили, что число безработных сократилось на 18%, сейчас работу ищут около 15 тысяч человек, при этом число вакансий превышает 58 тысяч.С самыми популярными услугами центра занятости можно ознакомиться на портале "Работа в России".
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

МО заняла третье место среди регионов по самому низкому уровню безработицы

© РИА Новости / Максим БлиновВид на башню здания правительства Московской области в городе Красногорске Московской области
Вид на башню здания правительства Московской области в городе Красногорске Московской области - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Московская область стала третьей среди регионов России и второй в ЦФО по самому низкому уровню безработицы. Он снизился на 0,08% с начала года и сейчас составляет 0,35%. Об этом сообщил телеканал "360".
В минсоцразвития области отметили, что число безработных сократилось на 18%, сейчас работу ищут около 15 тысяч человек, при этом число вакансий превышает 58 тысяч.
«
"Наш регион успешно справляется с задачей создания новых рабочих мест и поддержки занятости жителей. Только за последние 1,5 года открылось более 77 тысяч предприятий различного уровня. Благодаря новым предприятиям появились тысячи дополнительных рабочих мест", – рассказала глава ведомства Людмила Болатаева.
С самыми популярными услугами центра занятости можно ознакомиться на портале "Работа в России".
 
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