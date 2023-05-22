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МО заняла третье место среди регионов по самому низкому уровню безработицы
МО заняла третье место среди регионов по самому низкому уровню безработицы - РИА Новости, 22.05.2023
МО заняла третье место среди регионов по самому низкому уровню безработицы
Московская область стала третьей среди регионов России и второй в ЦФО по самому низкому уровню безработицы. Он снизился на 0,08% с начала года и сейчас... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T20:30
2023-05-22T20:30
2023-05-22T20:30
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московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Московская область стала третьей среди регионов России и второй в ЦФО по самому низкому уровню безработицы. Он снизился на 0,08% с начала года и сейчас составляет 0,35%. Об этом сообщил телеканал "360".В минсоцразвития области отметили, что число безработных сократилось на 18%, сейчас работу ищут около 15 тысяч человек, при этом число вакансий превышает 58 тысяч.С самыми популярными услугами центра занятости можно ознакомиться на портале "Работа в России".
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Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)