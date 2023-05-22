https://ria.ru/20230522/bezrabotitsa-1873499831.html

МО заняла третье место среди регионов по самому низкому уровню безработицы

МО заняла третье место среди регионов по самому низкому уровню безработицы - РИА Новости, 22.05.2023

МО заняла третье место среди регионов по самому низкому уровню безработицы

Московская область стала третьей среди регионов России и второй в ЦФО по самому низкому уровню безработицы. Он снизился на 0,08% с начала года и сейчас... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T20:30

2023-05-22T20:30

2023-05-22T20:30

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Московская область стала третьей среди регионов России и второй в ЦФО по самому низкому уровню безработицы. Он снизился на 0,08% с начала года и сейчас составляет 0,35%. Об этом сообщил телеканал "360".В минсоцразвития области отметили, что число безработных сократилось на 18%, сейчас работу ищут около 15 тысяч человек, при этом число вакансий превышает 58 тысяч.С самыми популярными услугами центра занятости можно ознакомиться на портале "Работа в России".

московская область (подмосковье)

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)