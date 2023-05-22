В Москве пройдут российско-китайские консультации по безопасности
Совбез: в Москве пройдут российско-китайские консультации по безопасности
Флаги КНР и России. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Российско-китайские консультации по общественной безопасности, юстиции и правопорядку состоятся в понедельник в Москве, сообщила пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ.
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"Их проведут секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев и член Политбюро ЦК Компартии Китайской Народной Республики, секретарь политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцин", - говорится в сообщении.
Российско-китайские консультации по различным аспектам безопасности ежегодно проходят или в России, или в КНР. В сентябре прошлого года в Китае состоялись консультации по стратегической стабильности, их проводили Николай Патрушев и член Политбюро ЦК КПК Ян Цзечи. Секретарь Совбеза РФ в рамках такого механизма контактов сейчас впервые лично встречается с Чэнь Вэньцином на уровне глав делегаций.
Эти консультации, проходящие по линии Советов безопасности обеих стран, вносят значительный вклад в развитие отношений российско-китайских отношений, отмечал Патрушев, встречаясь в конце февраля нынешнего года в Москве с членом ЦК КПК, руководителем канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И.
Курс на развитие стратегического партнерства с Китаем является безусловным приоритетом внешней политики России, отношения Москвы и Пекина самоценны и не подвержены внешней конъюнктуре, подчеркивал тогда секретарь СБ.
РФ и КНР выступают за построение более справедливого миропорядка, приветствуют рост числа государств, выбирающих путь суверенного развития с опорой на свою самобытность и традиции, говорил Патрушев на встрече с Ван И.
Патрушев тогда выразил сожаление в том, что дальнейшая трансформация системы международных отношений в сторону многополярной модели мироустройства наталкивается на растущее противодействие со стороны коллективного Запада, стремящегося любой ценой удержать свое глобальное доминирование.
В частности, западниками в одностороннем порядке денонсирован ряд важнейших международных договоров, в том числе в сфере контроля над вооружениями, продвигаются выгодные исключительно узкой группе стран проекты по созданию новых военных блоков в различных регионах мира, констатировал секретарь Совбеза РФ. Универсальные нормы международного права США и их союзники пытаются подменить так называемым "порядком, основанным на правилах", добавлял Патрушев.
Кровавые события, развязанные Западом на Украине, - только один из примеров, отмечал он. Все это делается против России и Китая, а также в ущерб развивающимся государствам, говорил секретарь Совбеза РФ. В условиях развернутой коллективным Западом кампании по двойному сдерживанию России и КНР особое значение приобретает дальнейшее углубление российско-китайской координации и взаимодействия на международной арене, подчеркивал Патрушев.