https://ria.ru/20230522/bezopasnost-1873300370.html

В Москве пройдут российско-китайские консультации по безопасности

В Москве пройдут российско-китайские консультации по безопасности - РИА Новости, 22.05.2023

В Москве пройдут российско-китайские консультации по безопасности

Российско-китайские консультации по общественной безопасности, юстиции и правопорядку состоятся в понедельник в Москве, сообщила пресс-служба аппарата Совета... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T00:42

2023-05-22T00:42

2023-05-22T00:42

россия

китай

москва

николай патрушев

ван и (политик)

ян цзечи

политика

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Российско-китайские консультации по общественной безопасности, юстиции и правопорядку состоятся в понедельник в Москве, сообщила пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ. Российско-китайские консультации по различным аспектам безопасности ежегодно проходят или в России, или в КНР. В сентябре прошлого года в Китае состоялись консультации по стратегической стабильности, их проводили Николай Патрушев и член Политбюро ЦК КПК Ян Цзечи. Секретарь Совбеза РФ в рамках такого механизма контактов сейчас впервые лично встречается с Чэнь Вэньцином на уровне глав делегаций. Эти консультации, проходящие по линии Советов безопасности обеих стран, вносят значительный вклад в развитие отношений российско-китайских отношений, отмечал Патрушев, встречаясь в конце февраля нынешнего года в Москве с членом ЦК КПК, руководителем канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И. Курс на развитие стратегического партнерства с Китаем является безусловным приоритетом внешней политики России, отношения Москвы и Пекина самоценны и не подвержены внешней конъюнктуре, подчеркивал тогда секретарь СБ. РФ и КНР выступают за построение более справедливого миропорядка, приветствуют рост числа государств, выбирающих путь суверенного развития с опорой на свою самобытность и традиции, говорил Патрушев на встрече с Ван И. Патрушев тогда выразил сожаление в том, что дальнейшая трансформация системы международных отношений в сторону многополярной модели мироустройства наталкивается на растущее противодействие со стороны коллективного Запада, стремящегося любой ценой удержать свое глобальное доминирование. В частности, западниками в одностороннем порядке денонсирован ряд важнейших международных договоров, в том числе в сфере контроля над вооружениями, продвигаются выгодные исключительно узкой группе стран проекты по созданию новых военных блоков в различных регионах мира, констатировал секретарь Совбеза РФ. Универсальные нормы международного права США и их союзники пытаются подменить так называемым "порядком, основанным на правилах", добавлял Патрушев. Кровавые события, развязанные Западом на Украине, - только один из примеров, отмечал он. Все это делается против России и Китая, а также в ущерб развивающимся государствам, говорил секретарь Совбеза РФ. В условиях развернутой коллективным Западом кампании по двойному сдерживанию России и КНР особое значение приобретает дальнейшее углубление российско-китайской координации и взаимодействия на международной арене, подчеркивал Патрушев. На встрече с Ван И Патрушев подтвердил неизменную поддержку Пекину со стороны Москвы по вопросам Тайваня, Синьцзяна, Тибета и Гонконга, которые, по его словам, используются Западом для дискредитации Китая.

https://ria.ru/20230520/kitay-1873138263.html

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россия

китай

москва

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россия, китай, москва, николай патрушев, ван и (политик), ян цзечи, политика