Рейтинг@Mail.ru
В Москве пройдут российско-китайские консультации по безопасности - РИА Новости, 22.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:42 22.05.2023
https://ria.ru/20230522/bezopasnost-1873300370.html
В Москве пройдут российско-китайские консультации по безопасности
В Москве пройдут российско-китайские консультации по безопасности - РИА Новости, 22.05.2023
В Москве пройдут российско-китайские консультации по безопасности
Российско-китайские консультации по общественной безопасности, юстиции и правопорядку состоятся в понедельник в Москве, сообщила пресс-служба аппарата Совета... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T00:42
2023-05-22T00:42
россия
китай
москва
николай патрушев
ван и (политик)
ян цзечи
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853524188_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d28b7e9aaa08bd3213a215709abd4869.jpg
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Российско-китайские консультации по общественной безопасности, юстиции и правопорядку состоятся в понедельник в Москве, сообщила пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ. Российско-китайские консультации по различным аспектам безопасности ежегодно проходят или в России, или в КНР. В сентябре прошлого года в Китае состоялись консультации по стратегической стабильности, их проводили Николай Патрушев и член Политбюро ЦК КПК Ян Цзечи. Секретарь Совбеза РФ в рамках такого механизма контактов сейчас впервые лично встречается с Чэнь Вэньцином на уровне глав делегаций. Эти консультации, проходящие по линии Советов безопасности обеих стран, вносят значительный вклад в развитие отношений российско-китайских отношений, отмечал Патрушев, встречаясь в конце февраля нынешнего года в Москве с членом ЦК КПК, руководителем канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И. Курс на развитие стратегического партнерства с Китаем является безусловным приоритетом внешней политики России, отношения Москвы и Пекина самоценны и не подвержены внешней конъюнктуре, подчеркивал тогда секретарь СБ. РФ и КНР выступают за построение более справедливого миропорядка, приветствуют рост числа государств, выбирающих путь суверенного развития с опорой на свою самобытность и традиции, говорил Патрушев на встрече с Ван И. Патрушев тогда выразил сожаление в том, что дальнейшая трансформация системы международных отношений в сторону многополярной модели мироустройства наталкивается на растущее противодействие со стороны коллективного Запада, стремящегося любой ценой удержать свое глобальное доминирование. В частности, западниками в одностороннем порядке денонсирован ряд важнейших международных договоров, в том числе в сфере контроля над вооружениями, продвигаются выгодные исключительно узкой группе стран проекты по созданию новых военных блоков в различных регионах мира, констатировал секретарь Совбеза РФ. Универсальные нормы международного права США и их союзники пытаются подменить так называемым "порядком, основанным на правилах", добавлял Патрушев. Кровавые события, развязанные Западом на Украине, - только один из примеров, отмечал он. Все это делается против России и Китая, а также в ущерб развивающимся государствам, говорил секретарь Совбеза РФ. В условиях развернутой коллективным Западом кампании по двойному сдерживанию России и КНР особое значение приобретает дальнейшее углубление российско-китайской координации и взаимодействия на международной арене, подчеркивал Патрушев. На встрече с Ван И Патрушев подтвердил неизменную поддержку Пекину со стороны Москвы по вопросам Тайваня, Синьцзяна, Тибета и Гонконга, которые, по его словам, используются Западом для дискредитации Китая.
https://ria.ru/20230520/kitay-1873138263.html
https://ria.ru/20230517/bitva-1872373454.html
россия
китай
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853524188_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_df112ff3333417ad6f7afabefde48627.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, китай, москва, николай патрушев, ван и (политик), ян цзечи, политика
Россия, Китай, Москва, Николай Патрушев, Ван И (политик), Ян Цзечи, Политика
В Москве пройдут российско-китайские консультации по безопасности

Совбез: в Москве пройдут российско-китайские консультации по безопасности

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги КНР и России
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Флаги КНР и России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Российско-китайские консультации по общественной безопасности, юстиции и правопорядку состоятся в понедельник в Москве, сообщила пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ.
«
"Их проведут секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев и член Политбюро ЦК Компартии Китайской Народной Республики, секретарь политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцин", - говорится в сообщении.
Российско-китайские консультации по различным аспектам безопасности ежегодно проходят или в России, или в КНР. В сентябре прошлого года в Китае состоялись консультации по стратегической стабильности, их проводили Николай Патрушев и член Политбюро ЦК КПК Ян Цзечи. Секретарь Совбеза РФ в рамках такого механизма контактов сейчас впервые лично встречается с Чэнь Вэньцином на уровне глав делегаций.
Эти консультации, проходящие по линии Советов безопасности обеих стран, вносят значительный вклад в развитие отношений российско-китайских отношений, отмечал Патрушев, встречаясь в конце февраля нынешнего года в Москве с членом ЦК КПК, руководителем канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И.
Курс на развитие стратегического партнерства с Китаем является безусловным приоритетом внешней политики России, отношения Москвы и Пекина самоценны и не подвержены внешней конъюнктуре, подчеркивал тогда секретарь СБ.
РФ и КНР выступают за построение более справедливого миропорядка, приветствуют рост числа государств, выбирающих путь суверенного развития с опорой на свою самобытность и традиции, говорил Патрушев на встрече с Ван И.
Флаг Китая развевается над офисными зданиями в Шанхае - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
Китай обвинил G7 в поддержке сепаратистских сил на Тайване
20 мая, 17:27
Патрушев тогда выразил сожаление в том, что дальнейшая трансформация системы международных отношений в сторону многополярной модели мироустройства наталкивается на растущее противодействие со стороны коллективного Запада, стремящегося любой ценой удержать свое глобальное доминирование.
В частности, западниками в одностороннем порядке денонсирован ряд важнейших международных договоров, в том числе в сфере контроля над вооружениями, продвигаются выгодные исключительно узкой группе стран проекты по созданию новых военных блоков в различных регионах мира, констатировал секретарь Совбеза РФ. Универсальные нормы международного права США и их союзники пытаются подменить так называемым "порядком, основанным на правилах", добавлял Патрушев.
Кровавые события, развязанные Западом на Украине, - только один из примеров, отмечал он. Все это делается против России и Китая, а также в ущерб развивающимся государствам, говорил секретарь Совбеза РФ. В условиях развернутой коллективным Западом кампании по двойному сдерживанию России и КНР особое значение приобретает дальнейшее углубление российско-китайской координации и взаимодействия на международной арене, подчеркивал Патрушев.
На встрече с Ван И Патрушев подтвердил неизменную поддержку Пекину со стороны Москвы по вопросам Тайваня, Синьцзяна, Тибета и Гонконга, которые, по его словам, используются Западом для дискредитации Китая.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
СМИ: G7 и ЕС готовятся к глобальной "битве предложений" с Россией и Китаем
17 мая, 13:24
 
РоссияКитайМоскваНиколай ПатрушевВан И (политик)Ян ЦзечиПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала