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Эрдоган заявил, что Анкара готовит план по возвращению сирийских беженцев
Эрдоган заявил, что Анкара готовит план по возвращению сирийских беженцев - РИА Новости, 22.05.2023
Эрдоган заявил, что Анкара готовит план по возвращению сирийских беженцев
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готовит план по возвращению сирийских беженцев, чтобы понять, когда будет возможно запустить процесс. РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T22:16
2023-05-22T22:16
2023-05-22T22:16
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мевлют чавушоглу
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АНКАРА, 22 мая – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готовит план по возвращению сирийских беженцев, чтобы понять, когда будет возможно запустить процесс. Ранее соперник Эрдогана в предстоящем втором туре президентских выборов Кемаль Кылычдароглу заявлял, что в случае победы намерен в течение двух лет "попрощаться" с сирийскими беженцами и усилить борьбу с нелегальным въездом в страну. "В ближайшее время будет составлено планирование дорожной карты по вопросу возвращения беженцев. Будет проанализировано, как скоро может быть обеспечено их возвращение", - сказал Эрдоган в интервью TRT Haber. По его словам, 450 тысяч сирийских беженцев вернулись на родину, в том числе в брикетные дома на севере Сирии. Турецкое управление миграции сообщало в январе, что в Турции проживают 3,5 миллиона сирийцев, в 2022 году в безопасные районы Сирии вернулись почти 59 тысяч человек. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил в воскресенье, что считает необходимыми контакты с сирийскими властями для обсуждения вопроса отправки беженцев не только в "безопасные зоны" на севере Сирии, но и в зоны под контролем правительства.
https://ria.ru/20230521/tadzhikistan-1873287628.html
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в мире, турция, анкара (провинция), мевлют чавушоглу, сирия
В мире, Турция, Анкара (провинция), Мевлют Чавушоглу, Сирия
Эрдоган заявил, что Анкара готовит план по возвращению сирийских беженцев
Эрдоган заявил, что Анкара готовит план по возвращению сирийских беженцев на родину