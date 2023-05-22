Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган заявил, что Анкара готовит план по возвращению сирийских беженцев - РИА Новости, 22.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:16 22.05.2023
https://ria.ru/20230522/bezhentsy-1873510017.html
Эрдоган заявил, что Анкара готовит план по возвращению сирийских беженцев
Эрдоган заявил, что Анкара готовит план по возвращению сирийских беженцев - РИА Новости, 22.05.2023
Эрдоган заявил, что Анкара готовит план по возвращению сирийских беженцев
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готовит план по возвращению сирийских беженцев, чтобы понять, когда будет возможно запустить процесс. РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T22:16
2023-05-22T22:16
в мире
турция
анкара (провинция)
мевлют чавушоглу
сирия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823709929_0:358:2048:1510_1920x0_80_0_0_0b637f0e16e5ff026c6269657dadd632.jpg
АНКАРА, 22 мая – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готовит план по возвращению сирийских беженцев, чтобы понять, когда будет возможно запустить процесс. Ранее соперник Эрдогана в предстоящем втором туре президентских выборов Кемаль Кылычдароглу заявлял, что в случае победы намерен в течение двух лет "попрощаться" с сирийскими беженцами и усилить борьбу с нелегальным въездом в страну. "В ближайшее время будет составлено планирование дорожной карты по вопросу возвращения беженцев. Будет проанализировано, как скоро может быть обеспечено их возвращение", - сказал Эрдоган в интервью TRT Haber. По его словам, 450 тысяч сирийских беженцев вернулись на родину, в том числе в брикетные дома на севере Сирии. Турецкое управление миграции сообщало в январе, что в Турции проживают 3,5 миллиона сирийцев, в 2022 году в безопасные районы Сирии вернулись почти 59 тысяч человек. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил в воскресенье, что считает необходимыми контакты с сирийскими властями для обсуждения вопроса отправки беженцев не только в "безопасные зоны" на севере Сирии, но и в зоны под контролем правительства.
https://ria.ru/20230521/tadzhikistan-1873287628.html
https://ria.ru/20230522/turtsiya-1873464535.html
турция
анкара (провинция)
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823709929_0:338:2048:1874_1920x0_80_0_0_64b4e22a0453252bf0d2f5106662eb4b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, анкара (провинция), мевлют чавушоглу, сирия
В мире, Турция, Анкара (провинция), Мевлют Чавушоглу, Сирия
Эрдоган заявил, что Анкара готовит план по возвращению сирийских беженцев

Эрдоган заявил, что Анкара готовит план по возвращению сирийских беженцев на родину

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 22 мая – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готовит план по возвращению сирийских беженцев, чтобы понять, когда будет возможно запустить процесс.
Ранее соперник Эрдогана в предстоящем втором туре президентских выборов Кемаль Кылычдароглу заявлял, что в случае победы намерен в течение двух лет "попрощаться" с сирийскими беженцами и усилить борьбу с нелегальным въездом в страну.
Вид на Душанбе, Таджикистан - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
Таджикистан вернул из сирийских лагерей 104 человека
21 мая, 22:01
"В ближайшее время будет составлено планирование дорожной карты по вопросу возвращения беженцев. Будет проанализировано, как скоро может быть обеспечено их возвращение", - сказал Эрдоган в интервью TRT Haber.
По его словам, 450 тысяч сирийских беженцев вернулись на родину, в том числе в брикетные дома на севере Сирии.
«
"У нас есть план возвращения туда еще 1 миллиона беженцев", - сказал Эрдоган.
Турецкое управление миграции сообщало в январе, что в Турции проживают 3,5 миллиона сирийцев, в 2022 году в безопасные районы Сирии вернулись почти 59 тысяч человек. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил в воскресенье, что считает необходимыми контакты с сирийскими властями для обсуждения вопроса отправки беженцев не только в "безопасные зоны" на севере Сирии, но и в зоны под контролем правительства.
Предвыборная агитация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на улице в Анкаре - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
Экс-кандидат в президенты Турции Оган поддержал Эрдогана
Вчера, 17:29
 
В миреТурцияАнкара (провинция)Мевлют ЧавушоглуСирия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала