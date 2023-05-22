https://ria.ru/20230522/belorussiya-1873463565.html

В Белоруссии четверых молодых людей арестовали за экстремизм

В Белоруссии четверых молодых людей арестовали за экстремизм - РИА Новости, 22.05.2023

В Белоруссии четверых молодых людей арестовали за экстремизм

Четверо молодых людей в Белоруссии заключены под стражу по обвинению в экстремистской деятельности и разжигании вражды к русским посредством телеграм-канала,... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T17:24

2023-05-22T17:24

2023-05-22T17:24

белоруссия

следственный комитет россии (ск рф)

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МИНСК, 22 мая – РИА Новости. Четверо молодых людей в Белоруссии заключены под стражу по обвинению в экстремистской деятельности и разжигании вражды к русским посредством телеграм-канала, сообщается на сайте следственного комитета (СК) республики. "Действия фигурантов квалифицированы по нескольким статьям уголовного кодекса Республики Беларусь: "руководство экстремистским формированием, участие в экстремистском формировании", "содействие экстремистской деятельности, в том числе совершенное повторно", "умышленные действия, направленные на возбуждение национальной вражды". С санкции прокурора в отношении всех обвиняемых применена мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Поясняется, что "в июне прошлого года в популярной молодежной социальной сети с 17-летним подростком из Костюковичей Могилевской области связался неизвестный, который предложил вступить в закрытое телеграм-сообщество, где должны были вербоваться белорусы для оказания содействия экстремистской и участия в террористической деятельности на территории Беларуси, тем самым способствуя нанесению ущерба стране". "Парень согласился, стал активным участником и администратором данной группы… приглашал пользователей вступить в закрытый телеграм-канал, при этом наделял их правами администрирования, для привлечения ими еще большего количества участников. Радикально настроенный подросток нашел на просторах интернета троих единомышленников 19-ти и 27-и лет", - говорится в сообщении. Согласно сообщению, четверо молодых людей, младший из которых на момент совершения преступлений являлся учеником 11 класса средней школы, а остальные – не работали, "на правах администраторов распространяли ложные экстремистские материалы о вовлечении Республики Беларусь в специальную военную операцию, проводимую Российской Федерацией на территории Украины". "Они призывали остальных членов закрытой группы нападать на сотрудников милиции и забирать у них оружие, останавливать военную технику. Кроме этого, в этой же закрытой группе, молодой парень и его сообщники активно размещали сообщения и комментарии о ведении деятельности террористической направленности, в том числе по разрушению и повреждению путей железнодорожного и иного сообщения, применении оружия и зажигательной смеси под названием "Коктейль Молотова", а также иную деструктивную информацию", - говорится в сообщении. По данным СК, что "самый старший и наиболее радикально настроенный из обвиняемых размещал сообщения в указанной телеграм-группе, носящие оскорбительный характер по отношению к "русским", побуждал к агрессии пользователей сети интернет к представителям указанной национальности – призывал к применению насилия в отношении братского народа, возбуждая ненависть и разжигая национальную вражду и рознь".

https://ria.ru/20230518/belolrussiya-1872640881.html

https://ria.ru/20230404/belorussiya-1862856099.html

белоруссия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

белоруссия, следственный комитет россии (ск рф)