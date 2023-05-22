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Слова Байдена о российских военных шокировали пользователей Сети - РИА Новости, 22.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:45 22.05.2023 (обновлено: 16:05 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/bayden-1873410354.html
Слова Байдена о российских военных шокировали пользователей Сети
Слова Байдена о российских военных шокировали пользователей Сети - РИА Новости, 22.05.2023
Слова Байдена о российских военных шокировали пользователей Сети
Пользователи Twitter раскритиковали президента США Джо Байдена после заявления о том, что конфликт на Украине не удастся завершить до ухода российских военных с РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T13:45
2023-05-22T16:05
в мире
джо байден
украина
сша
россия
нато
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали президента США Джо Байдена после заявления о том, что конфликт на Украине не удастся завершить до ухода российских военных с территории республики."А он не хочет сказать про Минские соглашения?" — задался вопросом один из комментаторов. "Байден хочет продолжения конфликта. А Зеленский попал в ситуацию безвыходности из-за своего предыдущего решения принять помощь и деньги Запада", — отметил другой."Когда США прекратят оказывать помощь Украине и расширять НАТО на восток, тогда конфликт завершится", — написал третий. "Пусть претензии предъявляет НАТО и агрессивной политике Вашингтона", — поделился мнением еще один пользователь. Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и все более активно накачивают киевский режим оружием. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.
https://ria.ru/20230522/zelenskiy-1873366094.html
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в мире, джо байден, украина, сша, россия, нато
В мире, Джо Байден, Украина, США, Россия, НАТО, Специальная военная операция на Украине
Слова Байдена о российских военных шокировали пользователей Сети

Пользователи Twitter осудили Байдена за слова о российских военных на Украине

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден во время саммита G7 в Хиросиме, Япония
Президент США Джо Байден во время саммита G7 в Хиросиме, Япония - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден во время саммита G7 в Хиросиме, Япония
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали президента США Джо Байдена после заявления о том, что конфликт на Украине не удастся завершить до ухода российских военных с территории республики.

"А он не хочет сказать про Минские соглашения?" — задался вопросом один из комментаторов.
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"Байден хочет продолжения конфликта. А Зеленский попал в ситуацию безвыходности из-за своего предыдущего решения принять помощь и деньги Запада", — отметил другой.
"Когда США прекратят оказывать помощь Украине и расширять НАТО на восток, тогда конфликт завершится", — написал третий.
"Пусть претензии предъявляет НАТО и агрессивной политике Вашингтона", — поделился мнением еще один пользователь.
«

"Нет шансов. Россия слишком сильна", — подытожили читатели.

Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и все более активно накачивают киевский режим оружием. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДжо БайденУкраинаСШАРоссияНАТО
 
 
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