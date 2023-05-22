https://ria.ru/20230522/bayden-1873410354.html

Слова Байдена о российских военных шокировали пользователей Сети

Слова Байдена о российских военных шокировали пользователей Сети - РИА Новости, 22.05.2023

Слова Байдена о российских военных шокировали пользователей Сети

Пользователи Twitter раскритиковали президента США Джо Байдена после заявления о том, что конфликт на Украине не удастся завершить до ухода российских военных с РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T13:45

2023-05-22T13:45

2023-05-22T16:05

в мире

джо байден

украина

сша

россия

нато

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали президента США Джо Байдена после заявления о том, что конфликт на Украине не удастся завершить до ухода российских военных с территории республики."А он не хочет сказать про Минские соглашения?" — задался вопросом один из комментаторов. "Байден хочет продолжения конфликта. А Зеленский попал в ситуацию безвыходности из-за своего предыдущего решения принять помощь и деньги Запада", — отметил другой."Когда США прекратят оказывать помощь Украине и расширять НАТО на восток, тогда конфликт завершится", — написал третий. "Пусть претензии предъявляет НАТО и агрессивной политике Вашингтона", — поделился мнением еще один пользователь. Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и все более активно накачивают киевский режим оружием. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.

https://ria.ru/20230522/zelenskiy-1873366094.html

https://ria.ru/20230522/zelenskiy-1873325532.html

украина

сша

россия

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в мире, джо байден, украина, сша, россия, нато