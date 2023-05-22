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Пашинян считает, что вряд ли подпишет мирный договор с Баку 25 мая - РИА Новости, 22.05.2023
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11:30 22.05.2023 (обновлено: 11:42 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/azerbaydzhan-1873365170.html
Пашинян считает, что вряд ли подпишет мирный договор с Баку 25 мая
Пашинян считает, что вряд ли подпишет мирный договор с Баку 25 мая - РИА Новости, 22.05.2023
Пашинян считает, что вряд ли подпишет мирный договор с Баку 25 мая
Премьер-министр Армении Никол Пашинян не считает реалистичным подписание мирного договора с Баку в ходе встречи с президентом Азербайджаном Ильхамом Алиевым в... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T11:30
2023-05-22T11:42
в мире
азербайджан
армения
никол пашинян
ильхам алиев
урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
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ЕРЕВАН, 22 мая - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не считает реалистичным подписание мирного договора с Баку в ходе встречи с президентом Азербайджаном Ильхамом Алиевым в Москве 25 мая."Московская встреча назначена на четверг, не думаю, что будет реально подписать мирный договор к этому времени", - сказал Пашинян на пресс-конференции. При этом он "не исключил достижения общего знаменателя" по вопросам открытия региональных транспортных коммуникаций.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о возможности проведения трехсторонней встречи глав РФ, Азербайджана и Армении 25 мая говорил, что Пашинян и Алиев на нынешней неделе могут посетить Москву, где состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета.
https://ria.ru/20230519/dogovorennosti-1872930924.html
азербайджан
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в мире, азербайджан, армения, никол пашинян, ильхам алиев, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
В мире, Азербайджан, Армения, Никол Пашинян, Ильхам Алиев, Урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
Пашинян считает, что вряд ли подпишет мирный договор с Баку 25 мая

Пашинян заявил, что вряд ли подпишет мирный договор с Баку на встрече с Алиевым 25 мая

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 22 мая - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не считает реалистичным подписание мирного договора с Баку в ходе встречи с президентом Азербайджаном Ильхамом Алиевым в Москве 25 мая.
"Московская встреча назначена на четверг, не думаю, что будет реально подписать мирный договор к этому времени", - сказал Пашинян на пресс-конференции. При этом он "не исключил достижения общего знаменателя" по вопросам открытия региональных транспортных коммуникаций.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о возможности проведения трехсторонней встречи глав РФ, Азербайджана и Армении 25 мая говорил, что Пашинян и Алиев на нынешней неделе могут посетить Москву, где состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
Альтернативы договоренностям Москвы, Еревана и Баку нет, заявил Лавров
19 мая, 14:28
 
В миреАзербайджанАрменияНикол ПашинянИльхам АлиевУрегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
 
 
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