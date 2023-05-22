https://ria.ru/20230522/azerbaydzhan-1873365170.html
Пашинян считает, что вряд ли подпишет мирный договор с Баку 25 мая
Пашинян считает, что вряд ли подпишет мирный договор с Баку 25 мая - РИА Новости, 22.05.2023
Пашинян считает, что вряд ли подпишет мирный договор с Баку 25 мая
Премьер-министр Армении Никол Пашинян не считает реалистичным подписание мирного договора с Баку в ходе встречи с президентом Азербайджаном Ильхамом Алиевым в... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T11:30
2023-05-22T11:30
2023-05-22T11:42
в мире
азербайджан
армения
никол пашинян
ильхам алиев
урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837443553_0:0:2980:1677_1920x0_80_0_0_aacdc1a08cce67bd7cc31b0331b1b8bf.jpg
ЕРЕВАН, 22 мая - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не считает реалистичным подписание мирного договора с Баку в ходе встречи с президентом Азербайджаном Ильхамом Алиевым в Москве 25 мая."Московская встреча назначена на четверг, не думаю, что будет реально подписать мирный договор к этому времени", - сказал Пашинян на пресс-конференции. При этом он "не исключил достижения общего знаменателя" по вопросам открытия региональных транспортных коммуникаций.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о возможности проведения трехсторонней встречи глав РФ, Азербайджана и Армении 25 мая говорил, что Пашинян и Алиев на нынешней неделе могут посетить Москву, где состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета.
https://ria.ru/20230519/dogovorennosti-1872930924.html
азербайджан
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837443553_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_aece3bbac32b3661547f6aaff2b027b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, азербайджан, армения, никол пашинян, ильхам алиев, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
В мире, Азербайджан, Армения, Никол Пашинян, Ильхам Алиев, Урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
Пашинян считает, что вряд ли подпишет мирный договор с Баку 25 мая
Пашинян заявил, что вряд ли подпишет мирный договор с Баку на встрече с Алиевым 25 мая