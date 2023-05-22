https://ria.ru/20230522/azerbaydzhan-1873365170.html

Пашинян считает, что вряд ли подпишет мирный договор с Баку 25 мая

Пашинян считает, что вряд ли подпишет мирный договор с Баку 25 мая - РИА Новости, 22.05.2023

Пашинян считает, что вряд ли подпишет мирный договор с Баку 25 мая

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не считает реалистичным подписание мирного договора с Баку в ходе встречи с президентом Азербайджаном Ильхамом Алиевым в... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T11:30

2023-05-22T11:30

2023-05-22T11:42

в мире

азербайджан

армения

никол пашинян

ильхам алиев

урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе

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ЕРЕВАН, 22 мая - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не считает реалистичным подписание мирного договора с Баку в ходе встречи с президентом Азербайджаном Ильхамом Алиевым в Москве 25 мая."Московская встреча назначена на четверг, не думаю, что будет реально подписать мирный договор к этому времени", - сказал Пашинян на пресс-конференции. При этом он "не исключил достижения общего знаменателя" по вопросам открытия региональных транспортных коммуникаций.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о возможности проведения трехсторонней встречи глав РФ, Азербайджана и Армении 25 мая говорил, что Пашинян и Алиев на нынешней неделе могут посетить Москву, где состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета.

https://ria.ru/20230519/dogovorennosti-1872930924.html

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Кирилл Волков

в мире, азербайджан, армения, никол пашинян, ильхам алиев, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе