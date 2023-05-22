https://ria.ru/20230522/avtoperevozki-1873393120.html

Белоруссия введет безразрешительную систему автоперевозок через Россию

Белоруссия введет безразрешительную систему автоперевозок через Россию - РИА Новости, 22.05.2023

Белоруссия введет безразрешительную систему автоперевозок через Россию

Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой сообщил, что с 2024 года белорусские компании смогут в полной мере совершать каботажные автоперевозки в России. РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T12:54

2023-05-22T12:54

2023-05-22T12:58

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МИНСК, 22 мая – РИА Новости. Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой сообщил, что с 2024 года белорусские компании смогут в полной мере совершать каботажные автоперевозки в России."Обычный каботаж, когда наш перевозчик, условно, везет наш груз на Дальний Восток и на обратном пути мог бы между российскими городами совершить еще какую-то перевозку, он будет разрешен со следующего года", - приводит слова Крутого в понедельник агентство Белта.При этом дипломат уточнил, что так называемый "инвестиционный каботаж" будет разрешен ранее – после ратификации соответствующего соглашения двумя странами. "Инвестиционный каботаж, когда мы можем перевозить строительные грузы в рамках строящихся проектов, будет разрешен сразу, и это была принципиальная договоренность президентов", - пояснил Крутой.По его словам, планируется также поэтапно ввести безразрешительную систему перевозок в третьи страны через территорию России, то есть отменить так называемые "дозволы", которые Белоруссия была вынуждена получать в России. "В зависимости от группы стран - Евросоюз, Балканы и так далее - до 2030 года тоже будет поэтапно все это отменено", - проинформировал посол.

https://ria.ru/20230514/torgovlya-1871713178.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, белоруссия, экономика, в мире