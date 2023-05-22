https://ria.ru/20230522/attraktsion-1873446636.html

Парк в Оренбурге, где обрушилась карусель, перепроверит свои аттракционы

Парк в Оренбурге, где обрушилась карусель, перепроверит свои аттракционы - РИА Новости, 22.05.2023

Парк в Оренбурге, где обрушилась карусель, перепроверит свои аттракционы

Парк развлечений в Оренбурге, где обрушилась карусель с людьми, заявил о перепроверке всех своих аттракционов на безопасность. РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T16:14

2023-05-22T16:14

2023-05-22T16:14

оренбург

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

денис паслер

оренбургская область

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УФА, 22 мая - РИА Новости. Парк развлечений в Оренбурге, где обрушилась карусель с людьми, заявил о перепроверке всех своих аттракционов на безопасность. В парке "Оренпарк" 6 мая произошло ЧП на карусели: во время катания упали кабинки с людьми. По последним данным, пострадали 19 человек, 11 были госпитализированы, остальных решили лечить амбулаторно. Минздрав области сообщал, что в крайне тяжелом состоянии находится 26-летняя женщина, в тяжелом - 10-летняя девочка. Позже женщину транспортировали в московскую клинику имени Бурденко, а девочку перевели в общую палату. В мэрии отмечали, что падение карусели произошло из-за поломки в механизме. По поручению губернатора Дениса Паслера в регионе проверяют все детские парки и комнаты отдыха. Прокуратура региона после проверок уже запретила работу нескольких аттракционов. Следователи возбудили уголовные дела по статьям УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и "Халатность". Были задержаны и арестованы два руководителя компаний, обслуживающих карусель, и 36-летний руководитель парка. Руководство "Оренпарка" впервые после ЧП на своей странице в "ВКонтакте" опубликовало заявление. "Мы глубоко потрясены тем, что произошло с посетителями нашего парка. За многолетнюю историю работы наших парков такое случилось впервые. Представители нашей компании немедленно включились в работу с пострадавшими и сразу же оказали всю необходимую помощь. Со всеми семьями мы находимся на связи и уже произвели ряд выплат пострадавшим", - говорится в сообщении парка. Отмечается, что девушке, которая находится на лечении в московском Центре нейрохирургии имени Бурденко, была организована и оплачена транспортировка бортом санитарного рейса и последующие лечение. "Мы совместно с правоохранительными органами занимаемся выяснением причин данного происшествия и надеемся, что в скором времени они будут выявлены. Несомненно, безопасность посетителей - это основа нашей деятельности, и все аттракционы в ближайшее время будут подвергнуты полной технической инспекции повторно, чтобы ни в коем случае не допустить подобного в будущем", - добавили в парке. В тоже время, управление Роспотребнадзора по Оренбургской области начал получать от горожан жалобы о невозможности возврата приобретенных годовых абонементов для использования их на территории "Оренпарка". "Как указывают граждане, на самой карте отсутствует наименование хозяйствующего субъекта, предоставляющего данную услугу; кассы, где они приобретались, закрыты; объявлений нет", - отметили в ведомстве и предложили подать на парк коллективный иск. "Приглашаем в Управление потребителей, имеющих такие карты, для подачи заявления о присоединении к требованию о защите прав и законных интересов группы потребителей", - информирует областной Ропотребнадзор.

https://ria.ru/20230522/uchitelnitsa-1873436028.html

https://ria.ru/20230407/roupdzhamping-1863676811.html

https://ria.ru/20230512/obrushenie-1871202758.html

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оренбург, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), денис паслер, оренбургская область