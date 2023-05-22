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"Единая Россия" зафиксировала множественные DDoS-атаки на сайт - РИА Новости, 22.05.2023
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14:28 22.05.2023
https://ria.ru/20230522/ataki-1873423905.html
"Единая Россия" зафиксировала множественные DDoS-атаки на сайт
"Единая Россия" зафиксировала множественные DDoS-атаки на сайт - РИА Новости, 22.05.2023
"Единая Россия" зафиксировала множественные DDoS-атаки на сайт
"Единая Россия" фиксирует множественные DDoS-атаки на сайт предварительного голосования, атаки ведутся из США, Германии и Финляндии, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T14:28
2023-05-22T14:28
сша
финляндия
германия
единая россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
технологии
общество
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. "Единая Россия" фиксирует множественные DDoS-атаки на сайт предварительного голосования, атаки ведутся из США, Германии и Финляндии, сообщили в Telegram-канале партии. "Единая Россия" фиксирует множественные DDoS-атаки на сайт предварительного голосования... География атак широкая. Помимо большого количества IP-адресов из США и Германии, к ним подключились адреса из Финляндии", - сказано в сообщении. Отмечается, что количество атак увеличилось с началом процедуры предварительного голосования. "Все попытки обрушить систему отбиваются с помощью Роскомнадзора, Qrator Labs и инфраструктуры, которую предоставляют партнеры по информационной безопасности. Сайт работает штатно", - уточнили в сообщении.
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финляндия
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сша, финляндия, германия, единая россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии, общество
США, Финляндия, Германия, Единая Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Технологии, Общество
"Единая Россия" зафиксировала множественные DDoS-атаки на сайт

"Единая Россия" сообщила о множественных DDoS-атаках на сайт предварительного голосования

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкАтака на IT-системы компаний
Атака на IT-системы компаний - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Атака на IT-системы компаний . Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. "Единая Россия" фиксирует множественные DDoS-атаки на сайт предварительного голосования, атаки ведутся из США, Германии и Финляндии, сообщили в Telegram-канале партии.
"Единая Россия" фиксирует множественные DDoS-атаки на сайт предварительного голосования... География атак широкая. Помимо большого количества IP-адресов из США и Германии, к ним подключились адреса из Финляндии", - сказано в сообщении.
Отмечается, что количество атак увеличилось с началом процедуры предварительного голосования.
"Все попытки обрушить систему отбиваются с помощью Роскомнадзора, Qrator Labs и инфраструктуры, которую предоставляют партнеры по информационной безопасности. Сайт работает штатно", - уточнили в сообщении.
Программирование - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
Портал правительства Воронежской области подвергся DDoS-атаке
17 мая, 14:16
 
СШАФинляндияГерманияЕдиная РоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)ТехнологииОбщество
 
 
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