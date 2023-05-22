https://ria.ru/20230522/ataki-1873423905.html

"Единая Россия" зафиксировала множественные DDoS-атаки на сайт

"Единая Россия" зафиксировала множественные DDoS-атаки на сайт - РИА Новости, 22.05.2023

"Единая Россия" зафиксировала множественные DDoS-атаки на сайт

"Единая Россия" фиксирует множественные DDoS-атаки на сайт предварительного голосования, атаки ведутся из США, Германии и Финляндии, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T14:28

2023-05-22T14:28

2023-05-22T14:28

сша

финляндия

германия

единая россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

технологии

общество

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. "Единая Россия" фиксирует множественные DDoS-атаки на сайт предварительного голосования, атаки ведутся из США, Германии и Финляндии, сообщили в Telegram-канале партии. "Единая Россия" фиксирует множественные DDoS-атаки на сайт предварительного голосования... География атак широкая. Помимо большого количества IP-адресов из США и Германии, к ним подключились адреса из Финляндии", - сказано в сообщении. Отмечается, что количество атак увеличилось с началом процедуры предварительного голосования. "Все попытки обрушить систему отбиваются с помощью Роскомнадзора, Qrator Labs и инфраструктуры, которую предоставляют партнеры по информационной безопасности. Сайт работает штатно", - уточнили в сообщении.

https://ria.ru/20230517/ddos-ataka-1872389618.html

сша

финляндия

германия

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сша, финляндия, германия, единая россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии, общество