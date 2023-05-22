https://ria.ru/20230522/artemovsk-1873479850.html

Повторил ошибку Гитлера. В США заговорили о поворотном моменте на Украине

Повторил ошибку Гитлера. В США заговорили о поворотном моменте на Украине - РИА Новости, 22.05.2023

Повторил ошибку Гитлера. В США заговорили о поворотном моменте на Украине

Решение Владимира Зеленского удерживать Артемовск в течение длительного времени привело к катастрофическим последствиям для Украины, заявил бывший советник... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T18:36

2023-05-22T18:36

2023-05-22T19:31

специальная военная операция на украине

в мире

артемовск

киев

украина

владимир зеленский

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873347507_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_37cf034b9d3fa7df5c748fdaabd0258f.jpg

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Решение Владимира Зеленского удерживать Артемовск в течение длительного времени привело к катастрофическим последствиям для Украины, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."В будущем <…>, я думаю, о битве за Артемовск будут говорить как о поворотном моменте в конфликте", — отметил он.По словам военного, это поражение стало серьезным ударом для ВСУ. Киевский режим уже несколько месяцев честно пытается поддерживать боевой дух среди солдат, но они продолжают нести огромные потери, что не может не сказаться на настроениях внутри украинской армии, пояснил Макгрегор."Артемовск стал для Зеленского во многом тем, чем был Сталинград для Гитлера", — добавил полковник.Ошибочная тактика фюрера привела к последующему поражению немецких войск. Конфликт на Украине сейчас развивается по аналогичному сценарию из-за просчета Зеленского, подытожил он.

https://ria.ru/20230522/zelenskiy-1873455201.html

https://ria.ru/20230522/artemovsk-1873350222.html

артемовск

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, артемовск, киев, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины