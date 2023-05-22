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Повторил ошибку Гитлера. В США заговорили о поворотном моменте на Украине
Повторил ошибку Гитлера. В США заговорили о поворотном моменте на Украине - РИА Новости, 22.05.2023
Повторил ошибку Гитлера. В США заговорили о поворотном моменте на Украине
Решение Владимира Зеленского удерживать Артемовск в течение длительного времени привело к катастрофическим последствиям для Украины, заявил бывший советник... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T18:36
2023-05-22T18:36
2023-05-22T19:31
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
киев
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Решение Владимира Зеленского удерживать Артемовск в течение длительного времени привело к катастрофическим последствиям для Украины, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."В будущем <…>, я думаю, о битве за Артемовск будут говорить как о поворотном моменте в конфликте", — отметил он.По словам военного, это поражение стало серьезным ударом для ВСУ. Киевский режим уже несколько месяцев честно пытается поддерживать боевой дух среди солдат, но они продолжают нести огромные потери, что не может не сказаться на настроениях внутри украинской армии, пояснил Макгрегор."Артемовск стал для Зеленского во многом тем, чем был Сталинград для Гитлера", — добавил полковник.Ошибочная тактика фюрера привела к последующему поражению немецких войск. Конфликт на Украине сейчас развивается по аналогичному сценарию из-за просчета Зеленского, подытожил он.
https://ria.ru/20230522/zelenskiy-1873455201.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Повторил ошибку Гитлера. В США заговорили о поворотном моменте на Украине
Экс-советник Пентагона Макгрегор: потеря Артемовска стала поворотным моментом для Украины