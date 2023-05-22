Рейтинг@Mail.ru
Повторил ошибку Гитлера. В США заговорили о поворотном моменте на Украине - РИА Новости, 22.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:36 22.05.2023 (обновлено: 19:31 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/artemovsk-1873479850.html
Повторил ошибку Гитлера. В США заговорили о поворотном моменте на Украине
Повторил ошибку Гитлера. В США заговорили о поворотном моменте на Украине - РИА Новости, 22.05.2023
Повторил ошибку Гитлера. В США заговорили о поворотном моменте на Украине
Решение Владимира Зеленского удерживать Артемовск в течение длительного времени привело к катастрофическим последствиям для Украины, заявил бывший советник... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T18:36
2023-05-22T19:31
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
киев
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873347507_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_37cf034b9d3fa7df5c748fdaabd0258f.jpg
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Решение Владимира Зеленского удерживать Артемовск в течение длительного времени привело к катастрофическим последствиям для Украины, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."В будущем &lt;…&gt;, я думаю, о битве за Артемовск будут говорить как о поворотном моменте в конфликте", — отметил он.По словам военного, это поражение стало серьезным ударом для ВСУ. Киевский режим уже несколько месяцев честно пытается поддерживать боевой дух среди солдат, но они продолжают нести огромные потери, что не может не сказаться на настроениях внутри украинской армии, пояснил Макгрегор."Артемовск стал для Зеленского во многом тем, чем был Сталинград для Гитлера", — добавил полковник.Ошибочная тактика фюрера привела к последующему поражению немецких войск. Конфликт на Украине сейчас развивается по аналогичному сценарию из-за просчета Зеленского, подытожил он.
https://ria.ru/20230522/zelenskiy-1873455201.html
https://ria.ru/20230522/artemovsk-1873350222.html
артемовск
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873347507_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_d1129fac4799f181d6292cff7e29b8a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, артемовск, киев, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Повторил ошибку Гитлера. В США заговорили о поворотном моменте на Украине

Экс-советник Пентагона Макгрегор: потеря Артемовска стала поворотным моментом для Украины

© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкГород Артемовск
Город Артемовск - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в медиабанк
Город Артемовск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Решение Владимира Зеленского удерживать Артемовск в течение длительного времени привело к катастрофическим последствиям для Украины, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"В будущем <…>, я думаю, о битве за Артемовск будут говорить как о поворотном моменте в конфликте", — отметил он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
Зеленский оказался в неловком положении после заявления о победе
Вчера, 16:45
По словам военного, это поражение стало серьезным ударом для ВСУ. Киевский режим уже несколько месяцев честно пытается поддерживать боевой дух среди солдат, но они продолжают нести огромные потери, что не может не сказаться на настроениях внутри украинской армии, пояснил Макгрегор.
"Артемовск стал для Зеленского во многом тем, чем был Сталинград для Гитлера", — добавил полковник.
Ошибочная тактика фюрера привела к последующему поражению немецких войск. Конфликт на Украине сейчас развивается по аналогичному сценарию из-за просчета Зеленского, подытожил он.
Бойцы ЧВК Вагнер водружают свой флаг на самой высокой точке города - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
"Тихо и аккуратно все сделали": российские силы освободили Артемовск
Вчера, 12:11
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАртемовскКиевУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала