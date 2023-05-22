https://ria.ru/20230522/artemovsk-1873327983.html

Пушилин рассказал об эвакуации мирного населения из Артемовска

Пушилин рассказал об эвакуации мирного населения из Артемовска - РИА Новости, 22.05.2023

Пушилин рассказал об эвакуации мирного населения из Артемовска

Эвакуация мирного населения из Артемовска проходит на постоянной основе, только за выходные в Шахтерск перевезены 116 человек, заявил врио главы ДНР Денис... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T09:46

2023-05-22T09:46

2023-05-22T09:46

специальная военная операция на украине

общество

артемовск

донецкая народная республика

денис пушилин

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Эвакуация мирного населения из Артемовска проходит на постоянной основе, только за выходные в Шахтерск перевезены 116 человек, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873255321.html

артемовск

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, артемовск, донецкая народная республика, денис пушилин