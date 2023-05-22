https://ria.ru/20230522/artemovsk-1873327983.html
Пушилин рассказал об эвакуации мирного населения из Артемовска
Пушилин рассказал об эвакуации мирного населения из Артемовска - РИА Новости, 22.05.2023
Пушилин рассказал об эвакуации мирного населения из Артемовска
Эвакуация мирного населения из Артемовска проходит на постоянной основе, только за выходные в Шахтерск перевезены 116 человек, заявил врио главы ДНР Денис... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T09:46
2023-05-22T09:46
2023-05-22T09:46
специальная военная операция на украине
общество
артемовск
донецкая народная республика
денис пушилин
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Эвакуация мирного населения из Артемовска проходит на постоянной основе, только за выходные в Шахтерск перевезены 116 человек, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873255321.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, артемовск, донецкая народная республика, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Общество, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
Пушилин рассказал об эвакуации мирного населения из Артемовска
Врио главы ДНР Пушилин: за выходные из Артемовска в Шахтерск перевезли 116 человек