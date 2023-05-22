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Пушилин рассказал об эвакуации мирного населения из Артемовска - РИА Новости, 22.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:46 22.05.2023
https://ria.ru/20230522/artemovsk-1873327983.html
Пушилин рассказал об эвакуации мирного населения из Артемовска
Пушилин рассказал об эвакуации мирного населения из Артемовска - РИА Новости, 22.05.2023
Пушилин рассказал об эвакуации мирного населения из Артемовска
Эвакуация мирного населения из Артемовска проходит на постоянной основе, только за выходные в Шахтерск перевезены 116 человек, заявил врио главы ДНР Денис... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T09:46
2023-05-22T09:46
специальная военная операция на украине
общество
артемовск
донецкая народная республика
денис пушилин
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Эвакуация мирного населения из Артемовска проходит на постоянной основе, только за выходные в Шахтерск перевезены 116 человек, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873255321.html
артемовск
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общество, артемовск, донецкая народная республика, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Общество, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
Пушилин рассказал об эвакуации мирного населения из Артемовска

Врио главы ДНР Пушилин: за выходные из Артемовска в Шахтерск перевезли 116 человек

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРазрушенный дом в центре Артёмовска
Разрушенный дом в центре Артёмовска - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Разрушенный дом в центре Артёмовска. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Эвакуация мирного населения из Артемовска проходит на постоянной основе, только за выходные в Шахтерск перевезены 116 человек, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
«

"Эвакуация проходила практически на постоянной основе, "вагнера" даже с риском для своей жизни эвакуировали. За 20, 21 (мая - ред.) было эвакуировано в Шахтерск 116 человек", - сказал Пушилин.

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Специальная военная операция на УкраинеОбществоАртемовскДонецкая Народная РеспубликаДенис Пушилин
 
 
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