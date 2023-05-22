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Пушилин рассказал об оценке состояния инфраструктуры в Артемовске
Пушилин рассказал об оценке состояния инфраструктуры в Артемовске - РИА Новости, 22.05.2023
Пушилин рассказал об оценке состояния инфраструктуры в Артемовске
В Артемовске началось разминирование территории, приступить к оценке состояния инфраструктуры можно будет после этой работы, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T09:25
2023-05-22T09:25
2023-05-22T09:51
специальная военная операция на украине
артемовск
денис пушилин
донецкая народная республика
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. В Артемовске началось разминирование территории, приступить к оценке состояния инфраструктуры можно будет после этой работы, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, будут проверены все территории города, где еще может оставаться гражданское население. После чего, в ближайшее время, в городе будет развернут Штаб по оказанию помощи освобожденным территориям.
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артемовск, денис пушилин, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика
Пушилин рассказал об оценке состояния инфраструктуры в Артемовске
Врио главы ДНР Пушилин заявил о начале разминирования Артемовска после освобождения