https://ria.ru/20230522/artemovsk-1873324507.html

Пушилин рассказал об оценке состояния инфраструктуры в Артемовске

Пушилин рассказал об оценке состояния инфраструктуры в Артемовске - РИА Новости, 22.05.2023

Пушилин рассказал об оценке состояния инфраструктуры в Артемовске

В Артемовске началось разминирование территории, приступить к оценке состояния инфраструктуры можно будет после этой работы, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T09:25

2023-05-22T09:25

2023-05-22T09:51

специальная военная операция на украине

артемовск

денис пушилин

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867509625_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_8bd78883e9718f8755e1e4907cc1aaf6.jpg

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. В Артемовске началось разминирование территории, приступить к оценке состояния инфраструктуры можно будет после этой работы, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, будут проверены все территории города, где еще может оставаться гражданское население. После чего, в ближайшее время, в городе будет развернут Штаб по оказанию помощи освобожденным территориям.

артемовск

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

артемовск, денис пушилин, донецкая народная республика