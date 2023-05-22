https://ria.ru/20230522/artemovsk-1873309258.html

Беженка из Артемовска рассказала о том, как ВСУ отбирали детей

Беженка из Артемовска рассказала о том, как ВСУ отбирали детей - РИА Новости, 22.05.2023

Беженка из Артемовска рассказала о том, как ВСУ отбирали детей

Украинские власти и военные отбирали у жителей Артемовска детей и, угрожая лишением родительских прав, заставляли их родителей уезжать вглубь подконтрольных... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T05:38

2023-05-22T05:38

2023-05-22T08:44

специальная военная операция на украине

артемовск

украина

киев

вооруженные силы украины

происшествия

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 22 мая — РИА Новости. Украинские власти и военные отбирали у жителей Артемовска детей и, угрожая лишением родительских прав, заставляли их родителей уезжать вглубь подконтрольных Киеву территорий, рассказала корреспонденту РИА Новости эвакуированная из Артемовска Ирина Твердохлеб. Украинские чиновники и военные выслеживали семьи с детьми на пунктах обогрева и раздачи помощи в Артемовске. "Когда мы были на третьем пункте обогрева, это поселок Клубное, район Цветмета, приезжали ребята, ВСУ, с постановлением, которое вышло на Украине, о том, что они имеют полное право забрать ребенка, без даже сопровождения родителей и родственников ближайших, на одном простом основании того, что ребенка нужно эвакуировать из зоны боевых действий", — добавила женщина.За отказ лишали родительских прав, но даже при согласии не было уверенности, что ребенка не отобрали бы в тому месте, куда их намеревались увезти боевики, уточнила собеседница агентства.Твердохлеб пришлось силой вырывать своего сына у украинских военных и убегать, скрываясь впоследствии от украинских властей, чтобы сохранить ребенка. Женщина рассказала, что украинские военные в Артемовске открыто похитили 11-летнего мальчика у его родителей. Во время обстрела ребенок побежал за своей кошкой, но его схватили боевики. На просьбы соседей отпустить ребенка те пригрозили им расправой. Родителям мальчика передали, что если они в течение суток не приедут в Константиновку (ближайший город на территории подконтрольной Киевскому режиму), то своего сына они больше не увидят, вспоминает Твердохлеб.Накануне основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что российские силы полностью установили контроль над Артемовском, а ночью Минобороны подтвердило, что освобождение города завершилось в результате наступательных действий штурмовых отрядов при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки российских войск. Президент Владимир Путин поздравил с освобождением города всех бойцов, принимавших в этом участие.

https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873255321.html

https://ria.ru/20230522/spetsoperatsiya-1873305541.html

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"Вырывала из рук ребенка и бежала" – жительница Артемовска о случаях насильственного изъятия детей "Вырывала из рук ребенка и бежала" – жительница Артемовска о случаях насильственного изъятия детей 2023-05-22T05:38 true PT2M59S

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артемовск, украина, киев, вооруженные силы украины, происшествия, донецкая народная республика