https://ria.ru/20230522/armeniya-1873429770.html

В Кремле прокомментировали перспективы участия Армении в ОДКБ

В Кремле прокомментировали перспективы участия Армении в ОДКБ - РИА Новости, 22.05.2023

В Кремле прокомментировали перспективы участия Армении в ОДКБ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря про перспективы участия Армении в Организации Договора о коллективной безопасности, заявил, что РФ... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T14:50

2023-05-22T14:50

2023-05-22T14:50

армения

дмитрий песков

одкб

россия

никол пашинян

в мире

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря про перспективы участия Армении в Организации Договора о коллективной безопасности, заявил, что РФ продолжит диалог с армянскими друзьями, включая тематику ОДКБ.Ранее премьер Армении Никол Пашинян отмечал, что тема выхода страны из ОДКБ не вышла из повестки, "есть вопросы для обсуждения", сообщало Sputnik Армения.

https://ria.ru/20230518/odkb-1872621473.html

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