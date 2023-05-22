Рейтинг@Mail.ru
В Кремле прокомментировали перспективы участия Армении в ОДКБ - РИА Новости, 22.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:50 22.05.2023
https://ria.ru/20230522/armeniya-1873429770.html
В Кремле прокомментировали перспективы участия Армении в ОДКБ
В Кремле прокомментировали перспективы участия Армении в ОДКБ - РИА Новости, 22.05.2023
В Кремле прокомментировали перспективы участия Армении в ОДКБ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря про перспективы участия Армении в Организации Договора о коллективной безопасности, заявил, что РФ... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T14:50
2023-05-22T14:50
армения
дмитрий песков
одкб
россия
никол пашинян
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155789/90/1557899094_0:182:2995:1867_1920x0_80_0_0_42c3a6f996c204aa85e35ba362dd39aa.jpg
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря про перспективы участия Армении в Организации Договора о коллективной безопасности, заявил, что РФ продолжит диалог с армянскими друзьями, включая тематику ОДКБ.Ранее премьер Армении Никол Пашинян отмечал, что тема выхода страны из ОДКБ не вышла из повестки, "есть вопросы для обсуждения", сообщало Sputnik Армения.
https://ria.ru/20230518/odkb-1872621473.html
армения
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155789/90/1557899094_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_da2af40fa0efe566f0fb741422b9ea99.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
армения, дмитрий песков, одкб, россия, никол пашинян, в мире
Армения, Дмитрий Песков, ОДКБ, Россия, Никол Пашинян, В мире
В Кремле прокомментировали перспективы участия Армении в ОДКБ

Песков: Россия продолжит диалог с армянскими друзьями, включая тематику ОДКБ

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий подразделения Вооруженных сил Армении
Военнослужащий подразделения Вооруженных сил Армении - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Военнослужащий подразделения Вооруженных сил Армении. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря про перспективы участия Армении в Организации Договора о коллективной безопасности, заявил, что РФ продолжит диалог с армянскими друзьями, включая тематику ОДКБ.
Ранее премьер Армении Никол Пашинян отмечал, что тема выхода страны из ОДКБ не вышла из повестки, "есть вопросы для обсуждения", сообщало Sputnik Армения.
«
"Что касается заявления премьер-министра Армении, то, безусловно, мы будем продолжать наш диалог с нашими армянскими друзьями. Будем говорить с ними по тематике нашего дальнейшего совместного участия в деятельности ОДКБ", - заявил Песков.
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
Володин призвал укреплять военно-политическое сотрудничество в ОДКБ
18 мая, 13:28
 
АрменияДмитрий ПесковОДКБРоссияНикол ПашинянВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала