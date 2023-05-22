https://ria.ru/20230522/armeniya-1873429770.html
В Кремле прокомментировали перспективы участия Армении в ОДКБ
В Кремле прокомментировали перспективы участия Армении в ОДКБ - РИА Новости, 22.05.2023
В Кремле прокомментировали перспективы участия Армении в ОДКБ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря про перспективы участия Армении в Организации Договора о коллективной безопасности, заявил, что РФ... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T14:50
2023-05-22T14:50
2023-05-22T14:50
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря про перспективы участия Армении в Организации Договора о коллективной безопасности, заявил, что РФ продолжит диалог с армянскими друзьями, включая тематику ОДКБ.Ранее премьер Армении Никол Пашинян отмечал, что тема выхода страны из ОДКБ не вышла из повестки, "есть вопросы для обсуждения", сообщало Sputnik Армения.
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армения, дмитрий песков, одкб, россия, никол пашинян, в мире
Армения, Дмитрий Песков, ОДКБ, Россия, Никол Пашинян, В мире
В Кремле прокомментировали перспективы участия Армении в ОДКБ
Песков: Россия продолжит диалог с армянскими друзьями, включая тематику ОДКБ