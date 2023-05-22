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Правительство расширит поддержку нефтегазохимических кластеров в Арктике - РИА Новости, 22.05.2023
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10:50 22.05.2023 (обновлено: 10:51 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/arktika-1873348591.html
Правительство расширит поддержку нефтегазохимических кластеров в Арктике
Правительство расширит поддержку нефтегазохимических кластеров в Арктике - РИА Новости, 22.05.2023
Правительство расширит поддержку нефтегазохимических кластеров в Арктике
Правительство расшит поддержку развития нефтегазохимических кластеров в Арктической зоне, соответственная "дорожная карта" утверждена, сообщил на совещании... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T10:50
2023-05-22T10:51
экономика
россия
михаил мишустин
арктика
правительство рф
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Правительство расшит поддержку развития нефтегазохимических кластеров в Арктической зоне, соответственная "дорожная карта" утверждена, сообщил на совещании премьер-министр России Михаил Мишустин. Мишустин отметил, что такое решение обеспечит мультипликативный эффект для целого ряда смежных отраслей и будет способствовать долговременному экономическому росту. "Соответствующая "дорожная карта" утверждена", - сказал премьер.
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экономика, россия, михаил мишустин, арктика, правительство рф
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Арктика, Правительство РФ
Правительство расширит поддержку нефтегазохимических кластеров в Арктике

Мишустин: правительство расширит поддержку нефтегазохимических кластеров в Арктике

© РИА Новости / Алексей ДаничевМорская нефтеперерабатывающая платформа "Приразломная"
Морская нефтеперерабатывающая платформа Приразломная - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
Морская нефтеперерабатывающая платформа "Приразломная". Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Правительство расшит поддержку развития нефтегазохимических кластеров в Арктической зоне, соответственная "дорожная карта" утверждена, сообщил на совещании премьер-министр России Михаил Мишустин.
«
"По поручению главы государства мы расширяем поддержку развития нефтегазохимических кластеров. Это в первую очередь относится к Арктической зоне, в непосредственной близости от ресурсной базы", - сказал он на совещании с вице-премьерами.
Мишустин отметил, что такое решение обеспечит мультипликативный эффект для целого ряда смежных отраслей и будет способствовать долговременному экономическому росту.
"Соответствующая "дорожная карта" утверждена", - сказал премьер.
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ЭкономикаРоссияМихаил МишустинАрктикаПравительство РФ
 
 
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