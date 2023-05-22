https://ria.ru/20230522/arktika-1873348591.html
Правительство расширит поддержку нефтегазохимических кластеров в Арктике
Правительство расширит поддержку нефтегазохимических кластеров в Арктике - РИА Новости, 22.05.2023
Правительство расширит поддержку нефтегазохимических кластеров в Арктике
Правительство расшит поддержку развития нефтегазохимических кластеров в Арктической зоне, соответственная "дорожная карта" утверждена, сообщил на совещании... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T10:50
2023-05-22T10:50
2023-05-22T10:51
экономика
россия
михаил мишустин
арктика
правительство рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106531/36/1065313650_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5da5a899a06e3f4810922e906ba56497.jpg
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Правительство расшит поддержку развития нефтегазохимических кластеров в Арктической зоне, соответственная "дорожная карта" утверждена, сообщил на совещании премьер-министр России Михаил Мишустин. Мишустин отметил, что такое решение обеспечит мультипликативный эффект для целого ряда смежных отраслей и будет способствовать долговременному экономическому росту. "Соответствующая "дорожная карта" утверждена", - сказал премьер.
https://ria.ru/20230315/byudzhet-1858046049.html
россия
арктика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106531/36/1065313650_233:0:1673:1080_1920x0_80_0_0_294d5f09295c9065cd09ae3e977fa98a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин, арктика, правительство рф
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Арктика, Правительство РФ
Правительство расширит поддержку нефтегазохимических кластеров в Арктике
Мишустин: правительство расширит поддержку нефтегазохимических кластеров в Арктике