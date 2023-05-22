https://ria.ru/20230522/arkhivy-1873403888.html
Суд в Перми арестовал правозащитника по делу о контрабанде архивов
Суд в Перми арестовал правозащитника по делу о контрабанде архивов - РИА Новости, 22.05.2023
Суд в Перми арестовал правозащитника по делу о контрабанде архивов
Ленинский районный суд Перми арестовал до 11 июля правозащитника Александра Чернышова, обвиняемого по делу об "архивной" контрабанде, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T13:25
2023-05-22T13:25
2023-05-22T13:25
происшествия
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пермь
мемориал
пермский край
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ПЕРМЬ, 22 мая - РИА Новости. Ленинский районный суд Перми арестовал до 11 июля правозащитника Александра Чернышова, обвиняемого по делу об "архивной" контрабанде, сообщили РИА Новости в инстанции. Ранее пермское управление ФСБ сообщило о возбуждении дела по ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 226.1 УК РФ "Покушение на контрабанду культурных ценностей" из-за попытки двумя россиянами вывезти в Германию архивные документы "Мемориала"*, "представляющие, согласно экспертной оценке, культурную и историческую ценность". По данным информированного источника РИА Новости, фигурантами дела стали экс-руководитель пермского отделения "Мемориала"* Роберт Латыпов и глава местного "Центра исторической памяти" Александр Чернышов. "Ему (Чернышову – ред.) назначен арест до 11 июля, то есть сроком на один месяц и 20 суток", - сказала представитель суда. Собеседница пояснила, что Чернышов проходит обвиняемым по делу, возбужденному по ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 226.1 УК РФ "Покушение на контрабанду культурных ценностей". В начале мая в Telegram-канале "Мемориала"* сообщалось, что Чернышов был задержан в аэропорту "Шереметьево" и приговорен к 15 суткам административного ареста за мелкое хулиганство. Пермские СМИ сообщали в 2022 году, что Латыпов уехал из России.* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента и ликвидированная по решению суда.
https://ria.ru/20230519/memorial-1872915081.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, пермь, мемориал, пермский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Пермь, Мемориал, Пермский край, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Суд в Перми арестовал правозащитника по делу о контрабанде архивов
Суд в Перми арестовал правозащитника Чернышова до 11 июля по делу о контрабанде архивов
ПЕРМЬ, 22 мая - РИА Новости. Ленинский районный суд Перми арестовал до 11 июля правозащитника Александра Чернышова, обвиняемого по делу об "архивной" контрабанде, сообщили РИА Новости в инстанции.
Ранее пермское управление ФСБ сообщило о возбуждении дела по ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 226.1 УК РФ "Покушение на контрабанду культурных ценностей" из-за попытки двумя россиянами вывезти в Германию архивные документы "Мемориала"*, "представляющие, согласно экспертной оценке, культурную и историческую ценность". По данным информированного источника РИА Новости, фигурантами дела стали экс-руководитель пермского отделения "Мемориала
"* Роберт Латыпов и глава местного "Центра исторической памяти" Александр Чернышов.
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"Ему (Чернышову – ред.) назначен арест до 11 июля, то есть сроком на один месяц и 20 суток", - сказала представитель суда.
Собеседница пояснила, что Чернышов проходит обвиняемым по делу, возбужденному по ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 226.1 УК РФ "Покушение на контрабанду культурных ценностей".
В начале мая в Telegram-канале "Мемориала"* сообщалось, что Чернышов был задержан в аэропорту "Шереметьево
" и приговорен к 15 суткам административного ареста за мелкое хулиганство.
Пермские СМИ сообщали в 2022 году, что Латыпов уехал из России.
* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента и ликвидированная по решению суда.
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