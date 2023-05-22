https://ria.ru/20230522/arkhivy-1873403888.html

Суд в Перми арестовал правозащитника по делу о контрабанде архивов

Суд в Перми арестовал правозащитника по делу о контрабанде архивов - РИА Новости, 22.05.2023

Суд в Перми арестовал правозащитника по делу о контрабанде архивов

Ленинский районный суд Перми арестовал до 11 июля правозащитника Александра Чернышова, обвиняемого по делу об "архивной" контрабанде, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T13:25

2023-05-22T13:25

2023-05-22T13:25

происшествия

россия

пермь

мемориал

пермский край

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ПЕРМЬ, 22 мая - РИА Новости. Ленинский районный суд Перми арестовал до 11 июля правозащитника Александра Чернышова, обвиняемого по делу об "архивной" контрабанде, сообщили РИА Новости в инстанции. Ранее пермское управление ФСБ сообщило о возбуждении дела по ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 226.1 УК РФ "Покушение на контрабанду культурных ценностей" из-за попытки двумя россиянами вывезти в Германию архивные документы "Мемориала"*, "представляющие, согласно экспертной оценке, культурную и историческую ценность". По данным информированного источника РИА Новости, фигурантами дела стали экс-руководитель пермского отделения "Мемориала"* Роберт Латыпов и глава местного "Центра исторической памяти" Александр Чернышов. "Ему (Чернышову – ред.) назначен арест до 11 июля, то есть сроком на один месяц и 20 суток", - сказала представитель суда. Собеседница пояснила, что Чернышов проходит обвиняемым по делу, возбужденному по ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 226.1 УК РФ "Покушение на контрабанду культурных ценностей". В начале мая в Telegram-канале "Мемориала"* сообщалось, что Чернышов был задержан в аэропорту "Шереметьево" и приговорен к 15 суткам административного ареста за мелкое хулиганство. Пермские СМИ сообщали в 2022 году, что Латыпов уехал из России.* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента и ликвидированная по решению суда.

https://ria.ru/20230519/memorial-1872915081.html

https://ria.ru/20230304/memorial-1855870000.html

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Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, пермь, мемориал, пермский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)