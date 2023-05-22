https://ria.ru/20230522/arest-1873402935.html
Суд арестовал россиянина Взводнова по делу о госизмене
Суд арестовал россиянина Взводнова по делу о госизмене - РИА Новости, 22.05.2023
Суд арестовал россиянина Взводнова по делу о госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал на два месяца россиянина по фамилии Взводнов за госизмену, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия Романова. РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T13:22
2023-05-22T13:22
2023-05-22T13:30
москва
происшествия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_e9b0a4c938a7007f989845845688797b.jpg
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы арестовал на два месяца россиянина по фамилии Взводнов за госизмену, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия Романова."Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Взводнова М.Н. до 20 июля", - сказала собеседница агентства.Она пояснила, что фигуранту вменяется статья 275 УК РФ (госизмена).
https://ria.ru/20230515/arest-1871980812.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия, россия
Москва, Происшествия, Россия
Суд арестовал россиянина Взводнова по делу о госизмене
Суд в Москве арестовал россиянина Взводнова по делу о госизмене до 20 июля
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы арестовал на два месяца россиянина по фамилии Взводнов за госизмену, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия Романова.
"Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Взводнова М.Н. до 20 июля", - сказала собеседница агентства.
Она пояснила, что фигуранту вменяется статья 275 УК РФ (госизмена).
Россиянина арестовали за сотрудничество с иностранным государством