https://ria.ru/20230522/arest-1873402935.html

Суд арестовал россиянина Взводнова по делу о госизмене

Суд арестовал россиянина Взводнова по делу о госизмене - РИА Новости, 22.05.2023

Суд арестовал россиянина Взводнова по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал на два месяца россиянина по фамилии Взводнов за госизмену, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия Романова. РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T13:22

2023-05-22T13:22

2023-05-22T13:30

москва

происшествия

россия

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы арестовал на два месяца россиянина по фамилии Взводнов за госизмену, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия Романова."Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Взводнова М.Н. до 20 июля", - сказала собеседница агентства.Она пояснила, что фигуранту вменяется статья 275 УК РФ (госизмена).

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Екатерина Зайцева

москва, происшествия, россия