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Суд арестовал россиянина Взводнова по делу о госизмене - РИА Новости, 22.05.2023
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13:22 22.05.2023 (обновлено: 13:30 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/arest-1873402935.html
Суд арестовал россиянина Взводнова по делу о госизмене
Суд арестовал россиянина Взводнова по делу о госизмене - РИА Новости, 22.05.2023
Суд арестовал россиянина Взводнова по делу о госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал на два месяца россиянина по фамилии Взводнов за госизмену, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия Романова. РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T13:22
2023-05-22T13:30
москва
происшествия
россия
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы арестовал на два месяца россиянина по фамилии Взводнов за госизмену, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия Романова."Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Взводнова М.Н. до 20 июля", - сказала собеседница агентства.Она пояснила, что фигуранту вменяется статья 275 УК РФ (госизмена).
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москва, происшествия, россия
Москва, Происшествия, Россия
Суд арестовал россиянина Взводнова по делу о госизмене

Суд в Москве арестовал россиянина Взводнова по делу о госизмене до 20 июля

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы арестовал на два месяца россиянина по фамилии Взводнов за госизмену, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия Романова.
"Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Взводнова М.Н. до 20 июля", - сказала собеседница агентства.
Она пояснила, что фигуранту вменяется статья 275 УК РФ (госизмена).
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