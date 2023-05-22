https://ria.ru/20230522/apellyatsiya-1873357833.html

Суд 27 июня рассмотрит апелляцию на пожизненный приговор Бекмансурову

Суд 27 июня рассмотрит апелляцию на пожизненный приговор Бекмансурову - РИА Новости, 22.05.2023

Суд 27 июня рассмотрит апелляцию на пожизненный приговор Бекмансурову

Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде 27 июня рассмотрит апелляции на пожизненный приговор массовому убийце из Перми Тимуру... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T11:18

2023-05-22T11:18

2023-05-22T11:30

происшествия

нижний новгород

пермь

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 мая - РИА Новости. Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде 27 июня рассмотрит апелляции на пожизненный приговор массовому убийце из Перми Тимуру Бекмансурову, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Уголовное дело в отношении Бекмансурова, устроившего стрельбу в здании Пермского госуниверситета и осужденного к пожизненному лишению свободы, поступило в Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции 19 мая."Приговор Пермского краевого суда обжаловали прокурор, осужденный и его защитник. Дата рассмотрения назначена на 27 июня в 10.00", - сообщили агентству в суде.В сентябре 2021 года студент первого курса юрфака Тимур Бекмансуров открыл прицельную стрельбу из ружья на территории Пермского государственного университета, убив шесть человек, еще 59 человек проходили потерпевшими по статье "Покушение на убийство". При задержании он был ранен, по медицинским показаниям ему ампутировали часть ноги. В конце 2022 года Бекмансуров осужден к пожизненному сроку: первые три года он должен отбывать в тюрьме, после чего его переведут в исправительную колонию особого режима.

https://ria.ru/20230119/bekmansurov-1845940218.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, нижний новгород, пермь