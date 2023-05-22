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Суд 27 июня рассмотрит апелляцию на пожизненный приговор Бекмансурову - РИА Новости, 22.05.2023
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11:18 22.05.2023 (обновлено: 11:30 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/apellyatsiya-1873357833.html
Суд 27 июня рассмотрит апелляцию на пожизненный приговор Бекмансурову
Суд 27 июня рассмотрит апелляцию на пожизненный приговор Бекмансурову - РИА Новости, 22.05.2023
Суд 27 июня рассмотрит апелляцию на пожизненный приговор Бекмансурову
Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде 27 июня рассмотрит апелляции на пожизненный приговор массовому убийце из Перми Тимуру... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T11:18
2023-05-22T11:30
происшествия
нижний новгород
пермь
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 мая - РИА Новости. Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде 27 июня рассмотрит апелляции на пожизненный приговор массовому убийце из Перми Тимуру Бекмансурову, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Уголовное дело в отношении Бекмансурова, устроившего стрельбу в здании Пермского госуниверситета и осужденного к пожизненному лишению свободы, поступило в Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции 19 мая."Приговор Пермского краевого суда обжаловали прокурор, осужденный и его защитник. Дата рассмотрения назначена на 27 июня в 10.00", - сообщили агентству в суде.В сентябре 2021 года студент первого курса юрфака Тимур Бекмансуров открыл прицельную стрельбу из ружья на территории Пермского государственного университета, убив шесть человек, еще 59 человек проходили потерпевшими по статье "Покушение на убийство". При задержании он был ранен, по медицинским показаниям ему ампутировали часть ноги. В конце 2022 года Бекмансуров осужден к пожизненному сроку: первые три года он должен отбывать в тюрьме, после чего его переведут в исправительную колонию особого режима.
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происшествия, нижний новгород, пермь
Происшествия, Нижний Новгород, Пермь
Суд 27 июня рассмотрит апелляцию на пожизненный приговор Бекмансурову

Суд рассмотрит апелляцию на приговор массовому убийце из Перми Бекмансурову 27 июня

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 мая - РИА Новости. Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде 27 июня рассмотрит апелляции на пожизненный приговор массовому убийце из Перми Тимуру Бекмансурову, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Уголовное дело в отношении Бекмансурова, устроившего стрельбу в здании Пермского госуниверситета и осужденного к пожизненному лишению свободы, поступило в Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции 19 мая.
"Приговор Пермского краевого суда обжаловали прокурор, осужденный и его защитник. Дата рассмотрения назначена на 27 июня в 10.00", - сообщили агентству в суде.
В сентябре 2021 года студент первого курса юрфака Тимур Бекмансуров открыл прицельную стрельбу из ружья на территории Пермского государственного университета, убив шесть человек, еще 59 человек проходили потерпевшими по статье "Покушение на убийство". При задержании он был ранен, по медицинским показаниям ему ампутировали часть ноги. В конце 2022 года Бекмансуров осужден к пожизненному сроку: первые три года он должен отбывать в тюрьме, после чего его переведут в исправительную колонию особого режима.
Бывший студент Тимур Бекмансуров на заседании Пермского краевого суда по делу о стрельбе в университете в Перми - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
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