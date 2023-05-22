https://ria.ru/20230522/alleya-1873439244.html

Кедровую аллею в честь 200-летия Ушинского заложили в Ярославле

Кедровую аллею в честь 200-летия Ушинского заложили в Ярославле - РИА Новости, 22.05.2023

Кедровую аллею в честь 200-летия Ушинского заложили в Ярославле

Кедровую аллею посадили в сквере у Ярославского государственного педуниверситета в честь 200-летия великого педагога и наставника Константина Ушинского,... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T15:43

2023-05-22T15:43

2023-05-22T15:59

год педагога и наставника

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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 мая – РИА Новости. Кедровую аллею посадили в сквере у Ярославского государственного педуниверситета в честь 200-летия великого педагога и наставника Константина Ушинского, сообщает правительство Ярославской области. Сообщается, что в понедельник в сквере у здания естественно-географического факультета ЯГПУ в Ярославле заложена аллея в честь 200-летия со дня рождения "учителя русских учителей" – Константина Дмитриевича Ушинского. Активисты университета вместе с гостями высадили 10 молодых сибирских кедров. "Этот год наш президент объявил Годом педагога и наставника, и мы с особой гордостью вспоминаем Константина Дмитриевича Ушинского. Именно на Ярославской земле он состоялся как ученый и педагог, создал свои самые известные научные труды. Система образования всегда была и остается важнейшим фактором социально-экономического развития региона", - заявил на церемонии губернатор Михаил Евраев. По его словам, от качества подготовки учителей напрямую зависит уровень будущих специалистов в самых разных сферах. Глава региона отметил, что в планах правительства области – введение дополнительных мер помощи молодым учителям, работающим в сельской местности. По словам ректора вуза Михаила Груздева, аллея станет новым туристическим объектом, "местом притяжения жителей и гостей города, педагогов настоящего и будущего". По его словам, в Ярославле можно создать специальную экскурсию по местам, связанным с жизнью Ушинского: дом №30 на улице Стрелецкой (ныне – улица Ушинского), в котором с 1846 по 1849 год жил педагог; Стрелка, где располагался Демидовский лицей – место работы Константина Дмитриевича; главный корпус ЯГПУ имени К.Д. Ушинского на улице Духовской (ныне – улица Республиканская), в библиотеке которого хранятся книги, переданные из библиотеки Демидовского лицея после его разрушения в 1918 году. По данным областного правительства, акция вошла в перечень федеральных мероприятий празднования Года педагога и наставника. В честь 200-летия со дня рождения К.Д. Ушинского в Ярославском педуниверситете на каждом учебном корпусе установлены информационные таблички с изображением этого великого педагога. Также на здании исторического факультета размещены его портрет и известные цитаты. Ко Дню учителя, 5 октября, рядом с аллеей планируется открыть памятник К.Д. Ушинскому. Указом президента России 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника с целью признания особого статуса педагогических работников. Константин Дмитриевич Ушинский - российский педагог, 200 лет со дня его рождения отмечали 19 февраля 2023 года.

https://ria.ru/20230314/ushinskiy-1857695676.html

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