https://ria.ru/20230521/zemletryasenie-1873289625.html

У берегов Северной Калифорнии в США произошло землетрясение магнитудой 5,6

У берегов Северной Калифорнии в США произошло землетрясение магнитудой 5,6 - РИА Новости, 21.05.2023

У берегов Северной Калифорнии в США произошло землетрясение магнитудой 5,6

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Северной Калифорнии в США, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T22:31

2023-05-21T22:31

2023-05-21T22:31

в мире

северная каролина

сша

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Северной Калифорнии в США, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение зафиксировано в 18.44 по времени UTC (21.44 мск) в 301 километре к западу от города Чико с населением 121 тысяча человек и в 97 километрах к юго-западу от города Фортуна с населением 12 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 12 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html

северная каролина

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в мире, северная каролина, сша, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)