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У берегов Северной Калифорнии в США произошло землетрясение магнитудой 5,6
У берегов Северной Калифорнии в США произошло землетрясение магнитудой 5,6 - РИА Новости, 21.05.2023
У берегов Северной Калифорнии в США произошло землетрясение магнитудой 5,6
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Северной Калифорнии в США, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T22:31
2023-05-21T22:31
2023-05-21T22:31
в мире
северная каролина
сша
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Северной Калифорнии в США, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение зафиксировано в 18.44 по времени UTC (21.44 мск) в 301 километре к западу от города Чико с населением 121 тысяча человек и в 97 километрах к юго-западу от города Фортуна с населением 12 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 12 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html
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в мире, северная каролина, сша, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В мире, Северная Каролина, США, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
У берегов Северной Калифорнии в США произошло землетрясение магнитудой 5,6
EMSC: у берегов Северной Калифорнии в США произошло землетрясение магнитудой 5,6