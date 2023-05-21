https://ria.ru/20230521/zemletryasenie-1873274197.html
На Соломоновых Островах произошло землетрясение магнитудой 6,1
На Соломоновых Островах произошло землетрясение магнитудой 6,1 - РИА Новости, 21.05.2023
На Соломоновых Островах произошло землетрясение магнитудой 6,1
Землетрясение магнитудой 6.1 произошло на Соломоновых Островах, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T19:46
2023-05-21T19:46
2023-05-21T19:46
в мире
соломоновы острова
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6.1 произошло на Соломоновых Островах, сообщает Геологическая служба США (USGS). Землетрясение произошло в 15.45 по времени UTC (18.45 мск) в 55,9 километра от населенного пункта Киракира с населением 3,5 тысячи человек, расположенного на острове Макира. Очаг залегал на глубине 77,8 километра. Данных о пострадавших или разрушениях при землетрясении не поступало.
https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html
соломоновы острова
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в мире, соломоновы острова
В мире, Соломоновы острова
На Соломоновых Островах произошло землетрясение магнитудой 6,1
USGS: на Соломоновых Островах произошло землетрясение магнитудой 6,1