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Хакерская группа сообщила о тяжелом ранении главкома ВСУ - РИА Новости, 21.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:29 21.05.2023 (обновлено: 22:31 21.05.2023)
https://ria.ru/20230521/zaluzhnyy-1873271700.html
Хакерская группа сообщила о тяжелом ранении главкома ВСУ
Хакерская группа сообщила о тяжелом ранении главкома ВСУ - РИА Новости, 21.05.2023
Хакерская группа сообщила о тяжелом ранении главкома ВСУ
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный получил тяжелое ранение при ракетном ударе по штабу в начале мая и может покинуть свой пост, заявил РИА Новости... РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T19:29
2023-05-21T22:31
специальная военная операция на украине
в мире
украина
валерий залужный
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
роб бауэр
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный получил тяжелое ранение при ракетном ударе по штабу в начале мая и может покинуть свой пост, заявил РИА Новости представитель хакерской группы "Джокер ДНР" со ссылкой на агентуру в украинских войсках.Залужный перестал появляться на публике после череды ударов, нанесенных российскими подразделениями по некоторым военным объектам на Украине."Информация о состоянии его здоровья на Украине блокируется по указанию западных кураторов, чтобы не подрывать боевой дух, и без того надломленный потерей Артемовска. У меня по этому поводу имеется серьезная информация", — сообщил собеседник агентства. По его словам, главком ВСУ перенес несколько сложных операций и состояние здоровья не позволит ему продолжать исполнять свои обязанности.В начале мая глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр сообщил об отказе Залужного от участия в заседании организации на уровне начальников генштабов даже в формате видеоконференции. Из-за этого в СМИ появились предположения, что он мог погибнуть на передовой. Тем не менее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр поспешила опровергнуть сообщения о смерти главнокомандующего украинской армией.
https://ria.ru/20230512/vsu-1871314057.html
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в мире, украина, валерий залужный, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, роб бауэр, артемовск, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Роб Бауэр, Артемовск, НАТО
Хакерская группа сообщила о тяжелом ранении главкома ВСУ

Хакерская группа "Джокер ДНР" сообщила о тяжелом ранении главкома ВСУ Валерия Залужного

© AP Photo / Efrem LukatskyГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный получил тяжелое ранение при ракетном ударе по штабу в начале мая и может покинуть свой пост, заявил РИА Новости представитель хакерской группы "Джокер ДНР" со ссылкой на агентуру в украинских войсках.
Залужный перестал появляться на публике после череды ударов, нанесенных российскими подразделениями по некоторым военным объектам на Украине.
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"Информация о состоянии его здоровья на Украине блокируется по указанию западных кураторов, чтобы не подрывать боевой дух, и без того надломленный потерей Артемовска. У меня по этому поводу имеется серьезная информация", — сообщил собеседник агентства.
По его словам, главком ВСУ перенес несколько сложных операций и состояние здоровья не позволит ему продолжать исполнять свои обязанности.

"Джокер ДНР" регулярно публикует инсайды и секретные документы политического и киевского военного руководства, добытые с помощью взлома данных и агентуры. Западные и украинские СМИ не раз подтверждали достоверность выкладываемой им информации.

В начале мая глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр сообщил об отказе Залужного от участия в заседании организации на уровне начальников генштабов даже в формате видеоконференции. Из-за этого в СМИ появились предположения, что он мог погибнуть на передовой. Тем не менее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр поспешила опровергнуть сообщения о смерти главнокомандующего украинской армией.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВалерий ЗалужныйВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоб БауэрАртемовскНАТО
 
 
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