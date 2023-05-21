https://ria.ru/20230521/zaluzhnyy-1873271700.html

Хакерская группа сообщила о тяжелом ранении главкома ВСУ

Хакерская группа сообщила о тяжелом ранении главкома ВСУ - РИА Новости, 21.05.2023

Хакерская группа сообщила о тяжелом ранении главкома ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный получил тяжелое ранение при ракетном ударе по штабу в начале мая и может покинуть свой пост, заявил РИА Новости... РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T19:29

2023-05-21T19:29

2023-05-21T22:31

специальная военная операция на украине

в мире

украина

валерий залужный

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вооруженные силы рф

роб бауэр

артемовск

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный получил тяжелое ранение при ракетном ударе по штабу в начале мая и может покинуть свой пост, заявил РИА Новости представитель хакерской группы "Джокер ДНР" со ссылкой на агентуру в украинских войсках.Залужный перестал появляться на публике после череды ударов, нанесенных российскими подразделениями по некоторым военным объектам на Украине."Информация о состоянии его здоровья на Украине блокируется по указанию западных кураторов, чтобы не подрывать боевой дух, и без того надломленный потерей Артемовска. У меня по этому поводу имеется серьезная информация", — сообщил собеседник агентства. По его словам, главком ВСУ перенес несколько сложных операций и состояние здоровья не позволит ему продолжать исполнять свои обязанности.В начале мая глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр сообщил об отказе Залужного от участия в заседании организации на уровне начальников генштабов даже в формате видеоконференции. Из-за этого в СМИ появились предположения, что он мог погибнуть на передовой. Тем не менее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр поспешила опровергнуть сообщения о смерти главнокомандующего украинской армией.

https://ria.ru/20230512/vsu-1871314057.html

https://ria.ru/20230513/gerasimov-1871449255.html

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