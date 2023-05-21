https://ria.ru/20230521/yogurty-1873222234.html

Овчинский: столичная компания расширяет ассортимент растительных йогуртов

Овчинский: столичная компания расширяет ассортимент растительных йогуртов - РИА Новости, 21.05.2023

Овчинский: столичная компания расширяет ассортимент растительных йогуртов

Столичная компания, специализирующаяся на выпуске кисломолочных продуктов, разработала и запустила в производство веганские йогурты, сообщил руководитель... РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T12:19

2023-05-21T12:19

2023-05-21T12:19

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владислав овчинский

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873221461_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_f37c4750d74011e4df96fad0ca331068.jpg

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Столичная компания, специализирующаяся на выпуске кисломолочных продуктов, разработала и запустила в производство веганские йогурты, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.Планируется, что ежемесячно компания будет производить до 500 упаковок нового продукта. Всего же производственные мощности компании позволяют в месяц изготавливать до 28 тысяч упаковок классических и растительных йогуртов, кефира, творога, сметаны и других товаров, добавил Овчинский."Мы видим потребность в натуральных и вкусных кисломолочных продуктах и предлагаем широкий ассортимент как классических товаров, так и с необычными вкусами и добавками, а также веганские йогурты на кокосовом и миндальном молоке", – рассказала основатель компании Анна Литвинова.

https://ria.ru/20230501/morozhenoe-1868951714.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

владислав овчинский, москва