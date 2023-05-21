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Овчинский: столичная компания расширяет ассортимент растительных йогуртов - РИА Новости, 21.05.2023
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
12:19 21.05.2023
https://ria.ru/20230521/yogurty-1873222234.html
Овчинский: столичная компания расширяет ассортимент растительных йогуртов
Овчинский: столичная компания расширяет ассортимент растительных йогуртов - РИА Новости, 21.05.2023
Овчинский: столичная компания расширяет ассортимент растительных йогуртов
Столичная компания, специализирующаяся на выпуске кисломолочных продуктов, разработала и запустила в производство веганские йогурты, сообщил руководитель... РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T12:19
2023-05-21T12:19
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
москва
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Столичная компания, специализирующаяся на выпуске кисломолочных продуктов, разработала и запустила в производство веганские йогурты, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.Планируется, что ежемесячно компания будет производить до 500 упаковок нового продукта. Всего же производственные мощности компании позволяют в месяц изготавливать до 28 тысяч упаковок классических и растительных йогуртов, кефира, творога, сметаны и других товаров, добавил Овчинский."Мы видим потребность в натуральных и вкусных кисломолочных продуктах и предлагаем широкий ассортимент как классических товаров, так и с необычными вкусами и добавками, а также веганские йогурты на кокосовом и миндальном молоке", – рассказала основатель компании Анна Литвинова.
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владислав овчинский, москва
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Владислав Овчинский, Москва

Овчинский: столичная компания расширяет ассортимент растительных йогуртов

© Фото : пресс-служба ДИПППроизводство компании "Йогурт Шоп"
Производство компании Йогурт Шоп - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
© Фото : пресс-служба ДИПП
Производство компании "Йогурт Шоп". Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Столичная компания, специализирующаяся на выпуске кисломолочных продуктов, разработала и запустила в производство веганские йогурты, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.
«
"Предприятия московской пищевой промышленности успешно поддерживают современные тренды. Например, столичный производитель кисломолочных продуктов "Йогурт Шоп" разработал и начал выпускать веганский йогурт на банановом молоке и веганской закваске", - отметил глава департамента.
Планируется, что ежемесячно компания будет производить до 500 упаковок нового продукта. Всего же производственные мощности компании позволяют в месяц изготавливать до 28 тысяч упаковок классических и растительных йогуртов, кефира, творога, сметаны и других товаров, добавил Овчинский.
"Мы видим потребность в натуральных и вкусных кисломолочных продуктах и предлагаем широкий ассортимент как классических товаров, так и с необычными вкусами и добавками, а также веганские йогурты на кокосовом и миндальном молоке", – рассказала основатель компании Анна Литвинова.
Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыВладислав ОвчинскийМосква
 
 
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