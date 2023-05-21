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Пленный рассказал о проблемах с обеспечением украинских бойцов на передовой - РИА Новости, 21.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:52 21.05.2023 (обновлено: 20:53 21.05.2023)
https://ria.ru/20230521/voennye-1873282204.html
Пленный рассказал о проблемах с обеспечением украинских бойцов на передовой
Пленный рассказал о проблемах с обеспечением украинских бойцов на передовой - РИА Новости, 21.05.2023
Пленный рассказал о проблемах с обеспечением украинских бойцов на передовой
Украинские военнослужащие, стоящие непосредственно на передовых позициях в Донбассе, испытывают проблемы с обеспечением, как необходимым оружием, так и водой, а РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T20:52
2023-05-21T20:53
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
украина
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 21 мая - РИА Новости. Украинские военнослужащие, стоящие непосредственно на передовых позициях в Донбассе, испытывают проблемы с обеспечением, как необходимым оружием, так и водой, а также едой, рассказал журналистам военнослужащий 14-ой бригады Нацгвардии Украины Василий Ленив, попавший в плен под населенным пунктом Спорное в Донбассе. Район населенного пункта Спорное (Артемовский район) на границе ЛНР и ДНР является горячей точкой на так называемом Северском направлении. Ленив уточнил, что проблемы у бойцов на первой линии обороны были не только с вооружением и боеприпасами, но и с водой, а также продуктами.
https://ria.ru/20230521/poteri-1873204531.html
донбасс
украина
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в мире, донбасс, украина, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донбасс, Украина, Луганская Народная Республика
Пленный рассказал о проблемах с обеспечением украинских бойцов на передовой

Украинский пленный Ленив: ВСУ на передовых испытывают проблемы с оружием, едой и водой

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 21 мая - РИА Новости. Украинские военнослужащие, стоящие непосредственно на передовых позициях в Донбассе, испытывают проблемы с обеспечением, как необходимым оружием, так и водой, а также едой, рассказал журналистам военнослужащий 14-ой бригады Нацгвардии Украины Василий Ленив, попавший в плен под населенным пунктом Спорное в Донбассе.
Район населенного пункта Спорное (Артемовский район) на границе ЛНР и ДНР является горячей точкой на так называемом Северском направлении.
«
"Были автоматы старые, советские. Из тяжелого у нас был только РПГ (ручной противотанковый гранатомет – ред.) и снарядов было к нему пара штук всего лишь. Был ПК (Пулемет Калашникова – ред.), и под обстрелом приклад ему разломало", - рассказал он.
Ленив уточнил, что проблемы у бойцов на первой линии обороны были не только с вооружением и боеприпасами, но и с водой, а также продуктами.
«
"Еда и вода просто ужасные. Воды очень мало давали: три бутылки на восемь человек на сутки, еды тоже очень мало. Первые дни за два дня я сделал одну банку каши на двоих. И это еще нужно было ходить пешком километра три-четыре (за провизией – ред.)", - добавил он.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонбассУкраинаЛуганская Народная Республика
 
 
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