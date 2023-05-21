https://ria.ru/20230521/voennye-1873282204.html

Пленный рассказал о проблемах с обеспечением украинских бойцов на передовой

Пленный рассказал о проблемах с обеспечением украинских бойцов на передовой - РИА Новости, 21.05.2023

Пленный рассказал о проблемах с обеспечением украинских бойцов на передовой

Украинские военнослужащие, стоящие непосредственно на передовых позициях в Донбассе, испытывают проблемы с обеспечением, как необходимым оружием, так и водой, а РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T20:52

2023-05-21T20:52

2023-05-21T20:53

специальная военная операция на украине

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ЛУГАНСК, 21 мая - РИА Новости. Украинские военнослужащие, стоящие непосредственно на передовых позициях в Донбассе, испытывают проблемы с обеспечением, как необходимым оружием, так и водой, а также едой, рассказал журналистам военнослужащий 14-ой бригады Нацгвардии Украины Василий Ленив, попавший в плен под населенным пунктом Спорное в Донбассе. Район населенного пункта Спорное (Артемовский район) на границе ЛНР и ДНР является горячей точкой на так называемом Северском направлении. Ленив уточнил, что проблемы у бойцов на первой линии обороны были не только с вооружением и боеприпасами, но и с водой, а также продуктами.

https://ria.ru/20230521/poteri-1873204531.html

донбасс

украина

луганская народная республика

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в мире, донбасс, украина, луганская народная республика