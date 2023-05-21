https://ria.ru/20230521/ucheniya-1873272345.html

НАТО не согласовало с Сербией учения в Косово, заявили в Белграде

НАТО не согласовало с Сербией учения в Косово, заявили в Белграде - РИА Новости, 21.05.2023

НАТО не согласовало с Сербией учения в Косово, заявили в Белграде

Страны НАТО не обращались к властям Сербии за разрешением перед отправкой своих военных для участия в этапе крупнейших учений альянса Defender Europe 2023 в... РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T19:33

2023-05-21T19:33

2023-05-21T19:33

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БЕЛГРАД, 21 мая - РИА Новости. Страны НАТО не обращались к властям Сербии за разрешением перед отправкой своих военных для участия в этапе крупнейших учений альянса Defender Europe 2023 в Косово и Метохии, заявил госсекретарь (ранг замминистра) МО Сербии Неманья Старович. В открытии учений на центральной площади Приштины в воскресенье участвовали "президент" самопровозглашенной республики Вьосы Османи, "премьер" Альбин Курти, "министр обороны" Арменд Мехай и командующий военизированными Силами безопасности Косово (СБК) Башким Яшари. Руководит учениями Европейское командование вооруженных сил США EUCOM, чьи представители также присутствовали. Министр Мехай написал перед открытием в соцсетях, что "наши намерения ясны, армия (самопровозглашенной - ред.) республики Косово готова присоединиться к семье НАТО". Косовоалбанские силы участвуют в маневрах и миссиях альянса не в первый раз. "По резолюции Совбеза ООН 1244, единственные вооруженные силы, которые могут быть законо размещены в Косово и Метохии это контингент KFOR. Ввиду этого, размещение сил отдельных стран в рамках учений... представляет собой грубое нарушение резолюции 1244", - заявил госсекретарь минобороны порталу Kosovo online. По его словам, минобороны Сербии ранее было, как и в предыдущие годы, приглашено организаторами маневров к участию, но приглашение не было принято Белградом, так как задействование в учениях косовоалбанских СБК также грубо нарушает резолюцию Совбеза ООН. Этап учений Defender 2023 будет проходить с 21 мая до 2 июня в регионе Западных Балкан, ожидается, что в нем примут участие свыше 7 тысяч военнослужащих США и 17 тысяч военных из 20 стран-членов альянса и государств-партнёров. По данным Радио и телевидения Косово, контингент СБК из 1,3 тысячи бойцов будет одним из крупнейших. Вместе с ними в маневрах примут участие военные из Албании и Северной Македонии. В Черногории на минувшей неделе в порту Бар прошла выгрузка техники Североатлантического альянса для маневров. Черногорский этап учений, по данным минобороны республики, начнется на предстоящей неделе и носит название "Незамедлительный ответ" (Immediate response) 2023". Власти республики обещали гражданам, что в рамках маневров не будет стрельб на полигоне Синяевина в центре страны, где ранее граждане и экоактивисты неоднократно проводили протесты против учений НАТО. Несмотря на это, "защитники Синяевины" призвали сторонников собраться 22 мая близ полигона, на случай появления военных и необходимости нового протеста.

https://ria.ru/20230517/serbiya-1872246252.html

https://ria.ru/20230519/revolyutsiya-1873031165.html

https://ria.ru/20230521/evrosoyuz-1873134579.html

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