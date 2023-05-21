https://ria.ru/20230521/trevoga-1873288417.html

В Одесской и Харьковской областях Украины объявили воздушную тревогу

В Одесской и Харьковской областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 21.05.2023

В Одесской и Харьковской областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Одесской и Харьковской областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского... РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T22:16

2023-05-21T22:16

2023-05-21T22:16

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Одесской и Харьковской областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее в воскресенье тревога звучала в Харьковской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской областях, через некоторое время тревогу отменили. По данным онлайн-карты, первым – 21.40 (совпадает с мск) - сигнал тревоги прозвучал в Харьковской области. В 21.54 тревогу объявили в подконтрольной Киеву части Запорожской, а в 21.58 – в Одесской.

https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873199777.html

харьковская область

украина

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в мире, харьковская область, украина, киев