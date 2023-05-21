https://ria.ru/20230521/trevoga-1873284885.html

В трех регионах Украины объявили воздушную тревогу

В трех регионах Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 21.05.2023

В трех регионах Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T21:24

2023-05-21T21:24

2023-05-21T21:24

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кировоградская область

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее в воскресенье тревога звучала в Харьковской области, украинские СМИ сообщали о взрывах в Харькове. Позже тревогу в регионе отменили. По данным онлайн-карты, в Полтавской области сигнал тревоги прозвучал в 20.53 (совпадает с мск). После этого тревогу объявили в Кировоградской и Черкасской областях.

https://ria.ru/20230521/voennye-1873282204.html

украина

кировоградская область

полтавская область

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в мире, украина, кировоградская область, полтавская область, черкасская область