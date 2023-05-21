https://ria.ru/20230521/tokmak-1873224033.html

Город Токмак остался без электричества из-за обстрела со стороны Украины

Город Токмак остался без электричества из-за обстрела со стороны Украины - РИА Новости, 21.05.2023

Город Токмак остался без электричества из-за обстрела со стороны Украины

Город Токмак в Запорожской области обесточен в результате обстрела со стороны украинских боевиков, сообщил журналистам представитель оперативных служб. РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T12:39

2023-05-21T12:39

2023-05-21T12:39

специальная военная операция на украине

происшествия

запорожская область

токмак

вооруженные силы украины

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МЕЛИТОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости. Город Токмак в Запорожской области обесточен в результате обстрела со стороны украинских боевиков, сообщил журналистам представитель оперативных служб. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

запорожская область

токмак

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, запорожская область, токмак, вооруженные силы украины