https://ria.ru/20230521/tokmak-1873224033.html
Город Токмак остался без электричества из-за обстрела со стороны Украины
Город Токмак остался без электричества из-за обстрела со стороны Украины - РИА Новости, 21.05.2023
Город Токмак остался без электричества из-за обстрела со стороны Украины
Город Токмак в Запорожской области обесточен в результате обстрела со стороны украинских боевиков, сообщил журналистам представитель оперативных служб. РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T12:39
2023-05-21T12:39
2023-05-21T12:39
специальная военная операция на украине
происшествия
запорожская область
токмак
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867630342_0:39:1280:759_1920x0_80_0_0_a4429d5f42b1b43b8d53dd0ab0e52465.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости. Город Токмак в Запорожской области обесточен в результате обстрела со стороны украинских боевиков, сообщил журналистам представитель оперативных служб. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
запорожская область
токмак
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867630342_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_e4101951cc4229e5aea3c51fd91f32fb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, запорожская область, токмак, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Запорожская область, Токмак, Вооруженные силы Украины
Город Токмак остался без электричества из-за обстрела со стороны Украины
Оперативные службы: Токмак в Запорожье остался без света из-за обстрела со стороны Украины