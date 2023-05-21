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Город Токмак остался без электричества из-за обстрела со стороны Украины - РИА Новости, 21.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:39 21.05.2023
https://ria.ru/20230521/tokmak-1873224033.html
Город Токмак остался без электричества из-за обстрела со стороны Украины
Город Токмак остался без электричества из-за обстрела со стороны Украины - РИА Новости, 21.05.2023
Город Токмак остался без электричества из-за обстрела со стороны Украины
Город Токмак в Запорожской области обесточен в результате обстрела со стороны украинских боевиков, сообщил журналистам представитель оперативных служб. РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T12:39
2023-05-21T12:39
специальная военная операция на украине
происшествия
запорожская область
токмак
вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости. Город Токмак в Запорожской области обесточен в результате обстрела со стороны украинских боевиков, сообщил журналистам представитель оперативных служб. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
запорожская область
токмак
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происшествия, запорожская область, токмак, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Запорожская область, Токмак, Вооруженные силы Украины
Город Токмак остался без электричества из-за обстрела со стороны Украины

Оперативные службы: Токмак в Запорожье остался без света из-за обстрела со стороны Украины

© РИА НовостиПоследствия обстрела города Токмак в Запорожской области
Последствия обстрела города Токмак в Запорожской области
© РИА Новости
Последствия обстрела города Токмак в Запорожской области. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости. Город Токмак в Запорожской области обесточен в результате обстрела со стороны украинских боевиков, сообщил журналистам представитель оперативных служб.
«
"Киевский режим обстрелял Токмак. В результате из строя выведены две подстанции. В городе нет света. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется", - сказал представитель служб.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
20 мая, 15:30
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.05.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЗапорожская областьТокмакВооруженные силы Украины
 
 
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