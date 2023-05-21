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Грохнуть баг и выкатить фичу. Переводим с айтишного на русский
Грохнуть баг и выкатить фичу. Переводим с айтишного на русский - РИА Новости, 21.05.2023
Грохнуть баг и выкатить фичу. Переводим с айтишного на русский
Они "выкатывают фичи", "грохают баги", "дергают ручку" и придумывают "костыли". Они могут пушить, коммитить, фиксить, бэкапить, чекать, юзать, а еще у них есть своя песочница. Переводим самые популярные слова программистов с айтишного на русский.
2023-05-21T12:00
2023-05-21T12:00
2023-05-21T12:00
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Грохнуть баг и выкатить фичу. Переводим с айтишного на русский
Они «выкатывают фичи», «грохают баги», «дергают ручку» и придумывают «костыли». Они могут пушить, коммитить, фиксить, бэкапить, чекать, юзать, а еще у них есть своя песочница. Переводим самые популярные слова программистов с айтишного на русский.
audio/mpeg
Грохнуть баг и выкатить фичу. Переводим с айтишного на русский
Они «выкатывают фичи», «грохают баги», «дергают ручку» и придумывают «костыли». Они могут пушить, коммитить, фиксить, бэкапить, чекать, юзать, а еще у них есть своя песочница. Переводим самые популярные слова программистов с айтишного на русский.
audio/mpeg
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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it-компании, английский язык, аудио
Как это по-русски, IT-компании, английский язык
Грохнуть баг и выкатить фичу. Переводим с айтишного на русский
Они "выкатывают фичи", "грохают баги", "дергают ручку" и придумывают "костыли". Они могут пушить, коммитить, фиксить, бэкапить, чекать, юзать, а еще у них есть своя песочница. Переводим самые популярные слова программистов с айтишного на русский.