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Грохнуть баг и выкатить фичу. Переводим с айтишного на русский

Грохнуть баг и выкатить фичу. Переводим с айтишного на русский - РИА Новости, 21.05.2023

Грохнуть баг и выкатить фичу. Переводим с айтишного на русский

Они "выкатывают фичи", "грохают баги", "дергают ручку" и придумывают "костыли". Они могут пушить, коммитить, фиксить, бэкапить, чекать, юзать, а еще у них есть своя песочница. Переводим самые популярные слова программистов с айтишного на русский.

2023-05-21T12:00

2023-05-21T12:00

2023-05-21T12:00

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Грохнуть баг и выкатить фичу. Переводим с айтишного на русский Они «выкатывают фичи», «грохают баги», «дергают ручку» и придумывают «костыли». Они могут пушить, коммитить, фиксить, бэкапить, чекать, юзать, а еще у них есть своя песочница. Переводим самые популярные слова программистов с айтишного на русский. audio/mpeg

Грохнуть баг и выкатить фичу. Переводим с айтишного на русский Они «выкатывают фичи», «грохают баги», «дергают ручку» и придумывают «костыли». Они могут пушить, коммитить, фиксить, бэкапить, чекать, юзать, а еще у них есть своя песочница. Переводим самые популярные слова программистов с айтишного на русский. audio/mpeg

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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