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Грохнуть баг и выкатить фичу. Переводим с айтишного на русский - РИА Новости, 21.05.2023
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12:00 21.05.2023
https://ria.ru/20230521/slovaaytishnikov-1872946662.html
Грохнуть баг и выкатить фичу. Переводим с айтишного на русский
Грохнуть баг и выкатить фичу. Переводим с айтишного на русский - РИА Новости, 21.05.2023
Грохнуть баг и выкатить фичу. Переводим с айтишного на русский
Они "выкатывают фичи", "грохают баги", "дергают ручку" и придумывают "костыли". Они могут пушить, коммитить, фиксить, бэкапить, чекать, юзать, а еще у них есть своя песочница. Переводим самые популярные слова программистов с айтишного на русский.
2023-05-21T12:00
2023-05-21T12:00
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Грохнуть баг и выкатить фичу. Переводим с айтишного на русский
Они «выкатывают фичи», «грохают баги», «дергают ручку» и придумывают «костыли». Они могут пушить, коммитить, фиксить, бэкапить, чекать, юзать, а еще у них есть своя песочница. Переводим самые популярные слова программистов с айтишного на русский.
audio/mpeg
Грохнуть баг и выкатить фичу. Переводим с айтишного на русский
Они «выкатывают фичи», «грохают баги», «дергают ручку» и придумывают «костыли». Они могут пушить, коммитить, фиксить, бэкапить, чекать, юзать, а еще у них есть своя песочница. Переводим самые популярные слова программистов с айтишного на русский.
audio/mpeg
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5
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
it-компании, английский язык, аудио
Как это по-русски, IT-компании, английский язык
Как это по-русски

Грохнуть баг и выкатить фичу. Переводим с айтишного на русский

Как это по-русски
Грохнуть баг и выкатить фичу. Переводим с айтишного на русский
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
Они "выкатывают фичи", "грохают баги", "дергают ручку" и придумывают "костыли". Они могут пушить, коммитить, фиксить, бэкапить, чекать, юзать, а еще у них есть своя песочница. Переводим самые популярные слова программистов с айтишного на русский.
Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
________
Монтаж: Анастасия Паниоти
 
Как это по-русскиIT-компаниианглийский язык
 
 
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