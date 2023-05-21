https://ria.ru/20230521/siriya-1873288280.html

Террористы совершили обстрел в идлибской зоне деэскалации в Сирии

Террористы совершили обстрел в идлибской зоне деэскалации в Сирии - РИА Новости, 21.05.2023

Террористы совершили обстрел в идлибской зоне деэскалации в Сирии

Запрещенная в России террористическая группировка "Исламская партия Туркестана"* за сутки совершила один обстрел в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил... РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T22:10

2023-05-21T22:10

2023-05-21T22:11

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Запрещенная в России террористическая группировка "Исламская партия Туркестана"* за сутки совершила один обстрел в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов. "За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксирован один обстрел позиций сирийских правительственных войск со стороны террористической группировки "Исламская партия Туркестана"* в провинции Идлиб", - сказал Гуринов на брифинге.* Запрещенная в России террористическая группировка.

https://ria.ru/20230519/siriya-1873048434.html

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