https://ria.ru/20230521/shoygu-1873228245.html

Кадыров поздравил Шойгу с днем рождения

Кадыров поздравил Шойгу с днем рождения - РИА Новости, 21.05.2023

Кадыров поздравил Шойгу с днем рождения

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил в Telegram-канале с днем рождения министра обороны России Сергея Шойгу. РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T13:24

2023-05-21T13:24

2023-05-21T13:25

общество

россия

сергей шойгу

рамзан кадыров

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ГРОЗНЫЙ, 21 мая – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил в Telegram-канале с днем рождения министра обороны России Сергея Шойгу. Шойгу 21 мая исполняется 68 лет. Он подчеркнул, что Шойгу возглавляет Минобороны в самое трудное для страны время. Глава Чечни также добавил, что глава оборонного ведомства профессионально управляет ходом СВО в Донбассе и на Украине, используя исключительно грамотный и рациональный подход к задачам, поставленным президентом. "Военнослужащие из Чеченской Республики принимают в СВО активное участие в составе Вооруженных сил РФ под руководством Сергея Кужугетовича. Они достойно защищают Россию, всегда на хорошем счету у командования. Я искренне поздравляю Сергея Шойгу с днем рождения! Желаю крепкого здоровья, благополучия, а также успехов в деле служения нашему великому Отечеству - России!" - написал Кадыров.

https://ria.ru/20210619/shoygu-1737702939.html

россия

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Ольга Фомченкова

общество, россия, сергей шойгу, рамзан кадыров, министерство обороны рф (минобороны рф)