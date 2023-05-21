https://ria.ru/20230521/shoygu-1873228245.html
Кадыров поздравил Шойгу с днем рождения
Кадыров поздравил Шойгу с днем рождения - РИА Новости, 21.05.2023
Кадыров поздравил Шойгу с днем рождения
Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил в Telegram-канале с днем рождения министра обороны России Сергея Шойгу. РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T13:24
2023-05-21T13:24
2023-05-21T13:25
общество
россия
сергей шойгу
рамзан кадыров
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ГРОЗНЫЙ, 21 мая – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил в Telegram-канале с днем рождения министра обороны России Сергея Шойгу. Шойгу 21 мая исполняется 68 лет. Он подчеркнул, что Шойгу возглавляет Минобороны в самое трудное для страны время. Глава Чечни также добавил, что глава оборонного ведомства профессионально управляет ходом СВО в Донбассе и на Украине, используя исключительно грамотный и рациональный подход к задачам, поставленным президентом. "Военнослужащие из Чеченской Республики принимают в СВО активное участие в составе Вооруженных сил РФ под руководством Сергея Кужугетовича. Они достойно защищают Россию, всегда на хорошем счету у командования. Я искренне поздравляю Сергея Шойгу с днем рождения! Желаю крепкого здоровья, благополучия, а также успехов в деле служения нашему великому Отечеству - России!" - написал Кадыров.
https://ria.ru/20210619/shoygu-1737702939.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, россия, сергей шойгу, рамзан кадыров, министерство обороны рф (минобороны рф)
Общество, Россия, Сергей Шойгу, Рамзан Кадыров, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Кадыров поздравил Шойгу с днем рождения
Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил министра обороны России Сергея Шойгу с 68-летием
ГРОЗНЫЙ, 21 мая – РИА Новости.
Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил в Telegram-канале
с днем рождения министра обороны России Сергея Шойгу.
Шойгу 21 мая исполняется 68 лет.
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"Поздравляю одного из достойных сыновей нашей Родины, выдающегося политического и государственного деятеля, министра обороны России Сергея Шойгу! Он обладает богатым опытом работы на высоких государственных должностях и является верным соратником президента России Владимира Путина", - написал Кадыров.
Он подчеркнул, что Шойгу возглавляет Минобороны в самое трудное для страны время. Глава Чечни также добавил, что глава оборонного ведомства профессионально управляет ходом СВО в Донбассе и на Украине, используя исключительно грамотный и рациональный подход к задачам, поставленным президентом.
"Военнослужащие из Чеченской Республики принимают в СВО активное участие в составе Вооруженных сил РФ под руководством Сергея Кужугетовича. Они достойно защищают Россию, всегда на хорошем счету у командования. Я искренне поздравляю Сергея Шойгу с днем рождения! Желаю крепкого здоровья, благополучия, а также успехов в деле служения нашему великому Отечеству - России!" - написал Кадыров.