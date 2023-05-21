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Губернатор Севастополя назвал условие для приезда главы разведки Украины - РИА Новости, 21.05.2023
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00:10 21.05.2023 (обновлено: 01:46 21.05.2023)
https://ria.ru/20230521/sevastopol-1873179973.html
Губернатор Севастополя назвал условие для приезда главы разведки Украины
Губернатор Севастополя назвал условие для приезда главы разведки Украины - РИА Новости, 21.05.2023
Губернатор Севастополя назвал условие для приезда главы разведки Украины
Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов сможет приехать в Севастополь только в том случае, если в городе состоится трибунал над укронацистами. РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T00:10
2023-05-21T01:46
севастополь
анастасия гридчина
оон
владимир путин
украина
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости. Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов сможет приехать в Севастополь только в том случае, если в городе состоится трибунал над укронацистами. Ранее Буданов в интервью заявил, что первым после "победы" посетит свой родной город Севастополь, при этом он назвал всех крымчан людьми с "видоизмененной психикой", которые подлежат привлечению к "справедливой ответственности", в отношении "определенных людей за их поступки" подразумевается только "физическое уничтожение". "Шанс приехать у нациста Буданова в Севастополь есть только в одном случае: после нашей победы, если он останется жив и трибунал над укронацистами состоится в Севастополе", - написал Развожаев в своем телеграм-канале. По его словам, любой человек, который хотя бы чуть-чуть знает историю города-героя, должен понимать, что уничтожить севастопольцев не получалось ни у кого и никогда. На слова Буданова ранее в субботу отреагировала также глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина. Она, в частности, заявила, что "Буданов - военный преступник, которого в лучшем случае за его преступные дела ждет военный трибунал, а в худшем - ликвидация". Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20230520/g7-1873087213.html
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севастополь, анастасия гридчина, оон, владимир путин, украина, россия
Севастополь, Анастасия Гридчина, ООН, Владимир Путин, Украина, Россия
Губернатор Севастополя назвал условие для приезда главы разведки Украины

Губернатор Севастополя Развожаев: глава ГУР Украины приедет в город только на трибунал

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности губернатора г. Севастополя Михаил Развожаев на XI Гайдаровском форуме в Москве
Временно исполняющий обязанности губернатора г. Севастополя Михаил Развожаев на XI Гайдаровском форуме в Москве - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Временно исполняющий обязанности губернатора г. Севастополя Михаил Развожаев на XI Гайдаровском форуме в Москве. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости. Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов сможет приехать в Севастополь только в том случае, если в городе состоится трибунал над укронацистами.
Ранее Буданов в интервью заявил, что первым после "победы" посетит свой родной город Севастополь, при этом он назвал всех крымчан людьми с "видоизмененной психикой", которые подлежат привлечению к "справедливой ответственности", в отношении "определенных людей за их поступки" подразумевается только "физическое уничтожение".
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"Шанс приехать у нациста Буданова в Севастополь есть только в одном случае: после нашей победы, если он останется жив и трибунал над укронацистами состоится в Севастополе", - написал Развожаев в своем телеграм-канале.
По его словам, любой человек, который хотя бы чуть-чуть знает историю города-героя, должен понимать, что уничтожить севастопольцев не получалось ни у кого и никогда.
На слова Буданова ранее в субботу отреагировала также глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина. Она, в частности, заявила, что "Буданов - военный преступник, которого в лучшем случае за его преступные дела ждет военный трибунал, а в худшем - ликвидация".
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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