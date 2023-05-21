https://ria.ru/20230521/sevastopol-1873179973.html

Губернатор Севастополя назвал условие для приезда главы разведки Украины

Губернатор Севастополя назвал условие для приезда главы разведки Украины - РИА Новости, 21.05.2023

Губернатор Севастополя назвал условие для приезда главы разведки Украины

Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов сможет приехать в Севастополь только в том случае, если в городе состоится трибунал над укронацистами. РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T00:10

2023-05-21T00:10

2023-05-21T01:46

севастополь

анастасия гридчина

оон

владимир путин

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156350/05/1563500512_0:143:3131:1904_1920x0_80_0_0_43a935449300b20b827b1c621fdc3077.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости. Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов сможет приехать в Севастополь только в том случае, если в городе состоится трибунал над укронацистами. Ранее Буданов в интервью заявил, что первым после "победы" посетит свой родной город Севастополь, при этом он назвал всех крымчан людьми с "видоизмененной психикой", которые подлежат привлечению к "справедливой ответственности", в отношении "определенных людей за их поступки" подразумевается только "физическое уничтожение". "Шанс приехать у нациста Буданова в Севастополь есть только в одном случае: после нашей победы, если он останется жив и трибунал над укронацистами состоится в Севастополе", - написал Развожаев в своем телеграм-канале. По его словам, любой человек, который хотя бы чуть-чуть знает историю города-героя, должен понимать, что уничтожить севастопольцев не получалось ни у кого и никогда. На слова Буданова ранее в субботу отреагировала также глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина. Она, в частности, заявила, что "Буданов - военный преступник, которого в лучшем случае за его преступные дела ждет военный трибунал, а в худшем - ликвидация". Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20230520/g7-1873087213.html

https://ria.ru/20230519/prigovor-1872998015.html

севастополь

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

севастополь, анастасия гридчина, оон, владимир путин, украина, россия