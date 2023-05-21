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Жителям Урала дали рекомендации из-за смога от лесных пожаров - РИА Новости, 21.05.2023
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16:46 21.05.2023
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Жителям Урала дали рекомендации из-за смога от лесных пожаров
Жителям Урала дали рекомендации из-за смога от лесных пожаров - РИА Новости, 21.05.2023
Жителям Урала дали рекомендации из-за смога от лесных пожаров
Врачи рекомендуют жителям Свердловской области из-за смога сократить время пребывания на улице, а также использовать маски и респираторы, сообщает управление... РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T16:46
2023-05-21T16:46
здоровье - общество
екатеринбург
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 мар – РИА Новости. Врачи рекомендуют жителям Свердловской области из-за смога сократить время пребывания на улице, а также использовать маски и респираторы, сообщает управление Роспотребнадзора в воскресенье в Telegram-канале. Ведомство отмечает, что лучше не открывать окна, нужно больше пить воды, промывать глаза, нос и горло. Также, по информации Роспотребнадзора, на данный момент превышение ПДК вредных веществ зафиксировано в Березовском и Верхней Пышме. Региональный главк МЧС уточняет, что в Свердловской области продолжают действовать 32 лесных пожара. Как сообщал корреспондент РИА Новости, в воскресенье Екатеринбург накрыл сильный смог.
https://ria.ru/20230521/dtp-1873203482.html
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здоровье - общество, екатеринбург, свердловская область
Здоровье - Общество, Екатеринбург, Свердловская область
Жителям Урала дали рекомендации из-за смога от лесных пожаров

Врачи рекомендовали жителям Урала из-за смога сократить пребывание на улице и надеть маски

© МЧС РоссииОбстановка с лесными пожарами в Свердловской области
Обстановка с лесными пожарами в Свердловской области
© МЧС России
Обстановка с лесными пожарами в Свердловской области. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 мар – РИА Новости. Врачи рекомендуют жителям Свердловской области из-за смога сократить время пребывания на улице, а также использовать маски и респираторы, сообщает управление Роспотребнадзора в воскресенье в Telegram-канале.
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"Санитарные врачи настоятельно рекомендуют гражданам соблюдать меры предосторожности: сократите время пребывания на улице, воздержитесь от прогулок с детьми, откажитесь от занятий спортом на свежем воздухе, используйте маски и респираторы при выходе на улицу", – говорится в сообщении.
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Ведомство отмечает, что лучше не открывать окна, нужно больше пить воды, промывать глаза, нос и горло.
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"В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания, обострения хронических болезней необходимо обратиться к врачу", – добавили в управлении.
Также, по информации Роспотребнадзора, на данный момент превышение ПДК вредных веществ зафиксировано в Березовском и Верхней Пышме.
Региональный главк МЧС уточняет, что в Свердловской области продолжают действовать 32 лесных пожара. Как сообщал корреспондент РИА Новости, в воскресенье Екатеринбург накрыл сильный смог.
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