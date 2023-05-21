https://ria.ru/20230521/pozhary-1873252317.html

Жителям Урала дали рекомендации из-за смога от лесных пожаров

Жителям Урала дали рекомендации из-за смога от лесных пожаров - РИА Новости, 21.05.2023

Жителям Урала дали рекомендации из-за смога от лесных пожаров

Врачи рекомендуют жителям Свердловской области из-за смога сократить время пребывания на улице, а также использовать маски и респираторы, сообщает управление... РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T16:46

2023-05-21T16:46

2023-05-21T16:46

здоровье - общество

екатеринбург

свердловская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 мар – РИА Новости. Врачи рекомендуют жителям Свердловской области из-за смога сократить время пребывания на улице, а также использовать маски и респираторы, сообщает управление Роспотребнадзора в воскресенье в Telegram-канале. Ведомство отмечает, что лучше не открывать окна, нужно больше пить воды, промывать глаза, нос и горло. Также, по информации Роспотребнадзора, на данный момент превышение ПДК вредных веществ зафиксировано в Березовском и Верхней Пышме. Региональный главк МЧС уточняет, что в Свердловской области продолжают действовать 32 лесных пожара. Как сообщал корреспондент РИА Новости, в воскресенье Екатеринбург накрыл сильный смог.

https://ria.ru/20230521/dtp-1873203482.html

екатеринбург

свердловская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, екатеринбург, свердловская область