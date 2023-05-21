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В свердловском Арамиле загорелись хозяйственные постройки и жилой дом - РИА Новости, 21.05.2023
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17:38 21.05.2023
https://ria.ru/20230521/pozhar-1873258548.html
В свердловском Арамиле загорелись хозяйственные постройки и жилой дом
В свердловском Арамиле загорелись хозяйственные постройки и жилой дом - РИА Новости, 21.05.2023
В свердловском Арамиле загорелись хозяйственные постройки и жилой дом
Хозпостройки и жилой дом горят в свердловском Арамиле на 1,5 тысячи "квадратов", сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T17:38
2023-05-21T17:38
арамиль
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 мар – РИА Новости. Хозпостройки и жилой дом горят в свердловском Арамиле на 1,5 тысячи "квадратов", сообщает региональный главк МЧС. По информации ведомства, днем в воскресенье в экстренные службы поступило сообщение о возгорании на улице Ломоносова. "Огнеборцы ликвидируют крупный пожар в городе Арамиль. Произошло возгорание хозяйственных построек... Огонь перешел на многоквартирный жилой дом барачного типа", - говорится в сообщении. Уточняется, что быстрому распространению огня способствовала плотная застройка и порывы ветра. По оперативной информации, площадь пожара составляет 1,5 тысячи "квадратов". Из здания самостоятельно эвакуировались 36 человек, из них семь детей. Информация о пострадавших не поступала, отметили в главке МЧС.
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арамиль
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арамиль, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), свердловская область
Арамиль, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Свердловская область
В свердловском Арамиле загорелись хозяйственные постройки и жилой дом

В Арамиле загорелись хозпостройки и жилой дом на площади 1,5 тысячи квадратных метра

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 мар – РИА Новости. Хозпостройки и жилой дом горят в свердловском Арамиле на 1,5 тысячи "квадратов", сообщает региональный главк МЧС.
По информации ведомства, днем в воскресенье в экстренные службы поступило сообщение о возгорании на улице Ломоносова.
"Огнеборцы ликвидируют крупный пожар в городе Арамиль. Произошло возгорание хозяйственных построек... Огонь перешел на многоквартирный жилой дом барачного типа", - говорится в сообщении.
Уточняется, что быстрому распространению огня способствовала плотная застройка и порывы ветра. По оперативной информации, площадь пожара составляет 1,5 тысячи "квадратов".
Из здания самостоятельно эвакуировались 36 человек, из них семь детей. Информация о пострадавших не поступала, отметили в главке МЧС.
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АрамильПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Свердловская область
 
 
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