https://ria.ru/20230521/pozhar-1873258548.html

В свердловском Арамиле загорелись хозяйственные постройки и жилой дом

В свердловском Арамиле загорелись хозяйственные постройки и жилой дом - РИА Новости, 21.05.2023

В свердловском Арамиле загорелись хозяйственные постройки и жилой дом

Хозпостройки и жилой дом горят в свердловском Арамиле на 1,5 тысячи "квадратов", сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T17:38

2023-05-21T17:38

2023-05-21T17:38

арамиль

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

свердловская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 мар – РИА Новости. Хозпостройки и жилой дом горят в свердловском Арамиле на 1,5 тысячи "квадратов", сообщает региональный главк МЧС. По информации ведомства, днем в воскресенье в экстренные службы поступило сообщение о возгорании на улице Ломоносова. "Огнеборцы ликвидируют крупный пожар в городе Арамиль. Произошло возгорание хозяйственных построек... Огонь перешел на многоквартирный жилой дом барачного типа", - говорится в сообщении. Уточняется, что быстрому распространению огня способствовала плотная застройка и порывы ветра. По оперативной информации, площадь пожара составляет 1,5 тысячи "квадратов". Из здания самостоятельно эвакуировались 36 человек, из них семь детей. Информация о пострадавших не поступала, отметили в главке МЧС.

https://ria.ru/20230521/pozhar-1873191201.html

арамиль

свердловская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

арамиль, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), свердловская область