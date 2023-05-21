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В Москве в больнице на Литовском бульваре произошло возгорание
В Москве в больнице на Литовском бульваре произошло возгорание - РИА Новости, 21.05.2023
В Москве в больнице на Литовском бульваре произошло возгорание
Возгорание в московской больнице на Литовском бульваре произошло в подвале, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T12:39
2023-05-21T12:39
2023-05-21T12:39
россия
москва
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Возгорание в московской больнице на Литовском бульваре произошло в подвале, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Двадцать первого мая в 11.50 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Литовский бульвар, дом 1А (больница - ред.)... В ходе проверки здания было установлено, что происходило загорание в подвале на площади 0,2 квадратного метра", - сказал собеседник агентства. Как уточняется, возгорание ликвидировано до прибытия спасателей. Эвакуация не проводилась. Информации о пострадавших не поступало.
https://ria.ru/20230520/sklad-1873091558.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, москва, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Москва, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве в больнице на Литовском бульваре произошло возгорание
В подвале московской больницы на Литовском бульваре произошло возгорание