https://ria.ru/20230521/pozhar-1873224162.html

В Москве в больнице на Литовском бульваре произошло возгорание

В Москве в больнице на Литовском бульваре произошло возгорание - РИА Новости, 21.05.2023

В Москве в больнице на Литовском бульваре произошло возгорание

Возгорание в московской больнице на Литовском бульваре произошло в подвале, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T12:39

2023-05-21T12:39

2023-05-21T12:39

россия

москва

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Возгорание в московской больнице на Литовском бульваре произошло в подвале, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Двадцать первого мая в 11.50 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Литовский бульвар, дом 1А (больница - ред.)... В ходе проверки здания было установлено, что происходило загорание в подвале на площади 0,2 квадратного метра", - сказал собеседник агентства. Как уточняется, возгорание ликвидировано до прибытия спасателей. Эвакуация не проводилась. Информации о пострадавших не поступало.

https://ria.ru/20230520/sklad-1873091558.html

россия

москва

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, москва, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)