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В Бурятии тушат пожар в лесной местности, куда не может пройти техника
В Бурятии тушат пожар в лесной местности, куда не может пройти техника - РИА Новости, 21.05.2023
В Бурятии тушат пожар в лесной местности, куда не может пройти техника
Лесной пожар в труднодоступной местности Баунтовского района тушат в Бурятии, сообщила в воскресенье пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства. РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T05:16
2023-05-21T05:16
2023-05-21T05:24
природные пожары в россии
происшествия
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УЛАН-УДЭ, 21 мая – РИА Новости. Лесной пожар в труднодоступной местности Баунтовского района тушат в Бурятии, сообщила в воскресенье пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства. Отмечается, что пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем. Он разделился на две кромки. Тушение одной осложняется болотистой местностью, другая идет в гору. Также тушение осложняется теплой и ветреной погодой. "Местность труднодоступная, техника туда не пройдет, поэтому специалисты работают вручную", - приводит пресс-служба слова первого заместителя руководителя агентства Дмитрия Баклашкина. С помощью вертолета планируется забросить дополнительную группировку пожарных-десантников из других районов республики.
https://ria.ru/20230520/pozhar-1873117753.html
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природные пожары в россии, происшествия
Природные пожары в России, Происшествия
В Бурятии тушат пожар в лесной местности, куда не может пройти техника
В Бурятии тушат сложный пожар в труднодоступной местности, где не может пройти техника