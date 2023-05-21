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В Бурятии тушат пожар в лесной местности, куда не может пройти техника - РИА Новости, 21.05.2023
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05:16 21.05.2023 (обновлено: 05:24 21.05.2023)
https://ria.ru/20230521/pozhar-1873191201.html
В Бурятии тушат пожар в лесной местности, куда не может пройти техника
В Бурятии тушат пожар в лесной местности, куда не может пройти техника - РИА Новости, 21.05.2023
В Бурятии тушат пожар в лесной местности, куда не может пройти техника
Лесной пожар в труднодоступной местности Баунтовского района тушат в Бурятии, сообщила в воскресенье пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства. РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T05:16
2023-05-21T05:24
природные пожары в россии
происшествия
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​​УЛАН-УДЭ, 21 мая – РИА Новости. Лесной пожар в труднодоступной местности Баунтовского района тушат в Бурятии, сообщила в воскресенье пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства. Отмечается, что пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем. Он разделился на две кромки. Тушение одной осложняется болотистой местностью, другая идет в гору. Также тушение осложняется теплой и ветреной погодой. "Местность труднодоступная, техника туда не пройдет, поэтому специалисты работают вручную", - приводит пресс-служба слова первого заместителя руководителя агентства Дмитрия Баклашкина. С помощью вертолета планируется забросить дополнительную группировку пожарных-десантников из других районов республики.
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природные пожары в россии, происшествия
Природные пожары в России, Происшествия
В Бурятии тушат пожар в лесной местности, куда не может пройти техника

В Бурятии тушат сложный пожар в труднодоступной местности, где не может пройти техника

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкТушение лесного пожара
Тушение лесного пожара - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Тушение лесного пожара. Архивное фото
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​​УЛАН-УДЭ, 21 мая – РИА Новости. Лесной пожар в труднодоступной местности Баунтовского района тушат в Бурятии, сообщила в воскресенье пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.
«
"За прошедшие сутки проводились работы по тушению труднодоступного лесного пожара в Баунтовском районе… На тушении работают 25 пожарных-десантников. Общая площадь, пройденная огнем, составила 360 гектаров, из которых 300 – нелесная площадь", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем. Он разделился на две кромки. Тушение одной осложняется болотистой местностью, другая идет в гору. Также тушение осложняется теплой и ветреной погодой.
"Местность труднодоступная, техника туда не пройдет, поэтому специалисты работают вручную", - приводит пресс-служба слова первого заместителя руководителя агентства Дмитрия Баклашкина.
С помощью вертолета планируется забросить дополнительную группировку пожарных-десантников из других районов республики.
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